Страны «большой семерки» просят ОПЕК качать больше нефти

Страны «большой семерки» просят ОПЕК качать больше нефтиКартель способен на это, но не заинтересован в поставках дополнительных объемов на рынок
Страны G7 призвали входящие в ОПЕК государства увеличить объемы добычи нефти, чтобы сдержать рост цен на энергоносители. Это следует из совместного коммюнике министров энергетики «большой семерки» (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония и США).
«Мы призываем страны – производители нефти и газа действовать ответственно и изучить способы увеличения поставок энергоресурсов на международные рынки, особенно там, где добыча не достигает полной мощности», – говорится в документе, опубликованном поздно вечером 10 марта. В нем подчеркивается, что Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) должна сыграть в этом процессе «ключевую роль».
Цены на энергоносители, в том числе и нефть, начали расти со второй половины 2021 г. С 1 июля прошлого года по 1 февраля текущего нефть подорожала на 24% до $87 за баррель. После начала Россией военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. стоимость барреля в среднем прибавила еще 5%. По данным биржи ICE, 11 марта 2022 г. ближайший майский фьючерс на поставки эталонной североморской Brent поднимался до $113/барр., а апрельский на WTI – до $110/барр.
С 2017 г. действует призванное стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке соглашение ОПЕК+, к которому также присоединились некоторые не входящие в картель страны. В марте 2020 г., после развала сделки на фоне разногласий России и Саудовской Аравии, а также влияния пандемии коронавируса, произошло рекордное падение нефтяных котировок (с $50/барр. в феврале до $22 /барр. в марте). После этого договоренности были восстановлены: в апреле 2020 г. присоединившиеся к ОПЕК+ страны согласовали снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки (б/с) от базового уровня конца 2019 г. с постепенным наращиванием производства с 1 мая 2020 г. по 1 мая 2022 г.
С августа 2021 г. ОПЕК+ ежемесячно увеличивает суммарные квоты на добычу на 400 000 б/с. Несмотря на возникшие осенью 2021 г. трудности (в частности, появление нового омикрон–штамма коронавируса и заявления США о готовности выбросить на рынок до 50 млн барр. из стратегических резервов), участники сделки продолжали следовать плану. На последнем заседании мониторингового комитета и министерской встрече ОПЕК+ 2 марта участники сделки вновь подтвердили свой план по наращиванию добычи на 400 000 б/с ежемесячно.
В январе 2022 г. страны – участницы соглашения не успевали наращивать суммарную добычу так быстро, как предусматривают квоты. Это было обусловлено, прежде всего, снижением добычи в Ираке (30 000 б/с) и Ливии (40 000 б/с). Не успевала выбирать свои лимиты по увеличению добычи нефти также и Россия («Ведомости» писали об этом 2 февраля 2022 г.).
Резкий рост цен на энергоносители, особенно на нефть и газ, беспокоит США и Евросоюз (ЕС). Вслед за ними увеличивается стоимость и других товаров и услуг – в частности, растут издержки транспортных компаний и дорожает электроэнергия. Это в конечном счете разгоняет инфляцию, которая в США и ЕС уже бьет рекорды. По информации минтруда США, в феврале 2022 г. годовая инфляция достигла 7,9%. В ЕС, по данным Евростата, она составила 5,8%. Для сравнения: по итогам доковидного 2019 г. инфляция в США составила 2,3%, в ЕС – 1,5%.
Ситуацию усугубляет развернувшееся между странами Запада и Россией экономическое противостояние и взаимные санкции, связанные с напряженностью вокруг Украины. США уже отказались от закупок российской нефти и других энергоносителей. ЕС к запрету не присоединился, но активно разрабатывает план отказа от нефти и газа из России (предполагается, что это будет сделано к 2027–2030 гг.).
Для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке США и их союзники еще в конце прошлого года заявляли о намерении распечатать стратегические нефтяные резервы. Инициативу США тогда поддержали Великобритания, Китай, Индия, Япония и Южная Корея. По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), резервы Китая могут превышать 220 млн барр., Индии – 26,5 млн барр., Южной Кореи – 100 млн барр., Японии – 44 млн барр. Сейчас эти планы могут начать воплощаться в жизнь. Кроме того, США начали переговоры о возможности поставок венесуэльской нефти, которая долгое время была под запретом именно с подачи Соединенных Штатов. Под вопросом остается также и «ядерная сделка» с Ираном, который мог бы значительно увеличить объемы поставок нефти на мировой рынок. 5 марта 2022 г. глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ просит гарантий США, что санкции не помешают ее контактам с Ираном.
Кто сможет быстро нарастить добычу
При этом страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, серьезно отстают по темпам наращивания добычи. Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин отмечает со ссылкой на данные технического комитета ОПЕК+, что прирост добычи в январе 2022 г. составил лишь 250 000 б/с вместо 400 000 б/с. Соизмеримое отставание от своей квоты показали, например, Ангола и Нигерия, сказал эксперт «Ведомостям». Он также обратил внимание на то, что Саудовская Аравия, «выступающая гарантом сделки, также показала значительное замедление роста добычи» – по итогам месяца она не добрала до своей квоты 90 000 б/с. «От графика также отстают и другие страны, в частности Азербайджан и Россия, суммарное отставание которых составило порядка 150 000 б/с», – добавил Блохин.
По мнению аналитика, в текущей ситуации реальным потенциалом к увеличению добычи обладают страны Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. По оценкам Альфа–банка, суммарный запас свободных мощностей этих стран составляет около 3,8 млн б/с. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 10 млн б/с, и при необходимости Эр-Рияд может нарастить добычу на 17% всего за несколько месяцев, подсчитал Блохин.
По оценке руководителя международной практики КПМГ Антона Усова, Саудовская Аравия способна при необходимости нарастить добычу еще больше – на 20% от текущего уровня.
Наличие потенциала по наращиванию у участников сделки ОПЕК+ признает и консультант VYGON Consulting Иван Тимонин. Он согласен, что это увеличение возможно за счет стран Персидского залива. Эксперт отметил, что Саудовская Аравия производит около 10 млн барр. сырой нефти в день, а ее «устойчивые мощности» (возможный уровень добычи, на который можно выйти на горизонте трех месяцев и затем поддерживать долгое время) оцениваются более чем в 12 млн б/с. Кроме того, почти 1 млн б/с свободных производственных мощностей имеется у ОАЭ, 0,7 млн – у Ирака и около 0,3 млн – у Кувейта, продолжил эксперт.
По словам Тимонина, значительным потенциалом для наращивания добычи обладает также и Россия – страна способна в относительно короткие сроки увеличить ее примерно на 0,5 млн б/с. В целом же все участники сделки ОПЕК+ могут увеличить добычу суммарно более чем на 4,5 млн б/с менее чем за три месяца, подсчитал он. Впрочем, добавляет эксперт, вероятнее всего, этого не произойдет, поскольку нефтедобытчиков устраивает нынешнее положение с высокими ценами и они не заинтересованы в пересмотре действующих квот. По прогнозам Тимонина, по итогам 2022 г. прирост может составить порядка 3 млн б/с на фоне ажиотажного спроса на энергоресурсы.
Не стоит ожидать прихода новых объемов на рынок также из США, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По словам эксперта, ценовая конъюнктура нефтяного рынка в последние полтора года благоприятствует развитию сланцевых проектов в Соединенных Штатах, но этого не происходит по политическим причинам. «Президент США Джо Байден позиционирует себя как поборник «зеленой сделки», и это важная часть его политического имиджа. На этом фоне многие американские кредитные организации отказались поддерживать сланцевые проекты и перекредитовывать их», – пояснил эксперт «Ведомостям». Он добавил, что, по его мнению, уход с мирового рынка американской сланцевой нефти стал одним из факторов, приведших к текущему росту цен. Эксперт пояснил, что ни Венесуэла, ни Иран «не смогут в обозримой перспективе поставить на рынок дополнительные объемы».