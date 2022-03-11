Страны «большой семерки» просят ОПЕК качать больше нефти

Для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке США и их союзники еще в конце прошлого года заявляли о намерении распечатать стратегические нефтяные резервы. Инициативу США тогда поддержали Великобритания, Китай, Индия, Япония и Южная Корея. По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), резервы Китая могут превышать 220 млн барр., Индии – 26,5 млн барр., Южной Кореи – 100 млн барр., Японии – 44 млн барр. Сейчас эти планы могут начать воплощаться в жизнь. Кроме того, США начали переговоры о возможности поставок венесуэльской нефти, которая долгое время была под запретом именно с подачи Соединенных Штатов. Под вопросом остается также и «ядерная сделка» с Ираном, который мог бы значительно увеличить объемы поставок нефти на мировой рынок. 5 марта 2022 г. глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ просит гарантий США, что санкции не помешают ее контактам с Ираном.