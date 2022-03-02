ОПЕК+ сохранила план по наращиванию нефтедобычи в апреле

В апреле 2020 г. члены ОПЕК+ в связи с резким снижением цен на нефть, вызванным пандемией COVID-19 и введенными из-за нее ограничениями, решили пересмотреть сокращение объемов глобальной добычи нефти. Объем производства был снижен суммарно на 9,7 млн б/с на два года — с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г.