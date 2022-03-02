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Экономика

ОПЕК+ сохранила план по наращиванию нефтедобычи в апреле

Ведомости

Министры стран — членов ОПЕК+ решили сохранить план по увеличению квот на добычу нефти в апреле 2022 г. прежними темпами — на 400 000 баррелей в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания министров ОПЕК+ 2 марта.

На заседании было отмечено, что текущие фундаментальные показатели нефтяного рынка и консенсус указывают на то, что рынок хорошо сбалансирован. «Нынешняя волатильность вызвана не изменениями фундаментальных показателей рынка, а текущими геополитическими событиями», — говорится в сообщении. Следующее заседание назначено на 31 марта.

В апреле 2020 г. члены ОПЕК+ в связи с резким снижением цен на нефть, вызванным пандемией COVID-19 и введенными из-за нее ограничениями, решили пересмотреть сокращение объемов глобальной добычи нефти. Объем производства был снижен суммарно на 9,7 млн б/с на два года — с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г.

В июле 2021 г. соглашение продлили до конца 2022 г. При этом члены нефтяного альянса договорились с августа 2021 г. ежемесячно наращивать добычу на 400 000 б/с. Также каждый месяц министры собираются, чтобы сохранить или пересмотреть параметры сделки.

Между тем цены на нефть обновляют многолетние максимумы на фоне геополитической напряженности, связанной со специальной военной операцией России на Украине. Майские фьючерсы на североморскую нефть Brent на лондонской бирже ICE в среду торговались выше $113 за баррель (+8,1%), американская WTI также подорожала - на 8,1% до $111,76 за баррель.

Ранее по теме: Brent подорожала до $110 за баррель впервые с июля 2014 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных