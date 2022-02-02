Министры ОПЕК+ одобрили увеличение нефтедобычи в марте на 400 000 баррелей в сутки

В январском отчете ОПЕК прогноз по росту спроса на нефть в текущем году был оставлен без изменений (4,2 млн б/с) на фоне умеренного восстановления мировой экономики. При этом, как сообщалось, заседавший 1 февраля технический комитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по профициту на рынке с 1,4 млн б/с до 1,3 млн б/с.