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Министры ОПЕК+ одобрили увеличение нефтедобычи в марте на 400 000 баррелей в сутки

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Участники министерской конференции ОПЕК+, прошедшей в формате видеоконференции 2 февраля, одобрили увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 000 баррелей в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте альянса. Следующее заседание министров ОПЕК+ состоится 2 марта.

Ранее в среду нарастить добычу согласно плану рекомендовал министерский мониторинговый комитет альянса, в который входят 8 из 23 участников соглашения (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан). 

В январском отчете ОПЕК прогноз по росту спроса на нефть в текущем году был оставлен без изменений (4,2 млн б/с) на фоне умеренного восстановления мировой экономики. При этом, как сообщалось, заседавший 1 февраля технический комитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по профициту на рынке с 1,4 млн б/с до 1,3 млн б/с.

На предыдущем заседании 4 января министры ОПЕК+ одобрили сохранение плана по увеличению нефтедобычи на 400 000 б/с в феврале. С августа прошлого года участники соглашения ежемесячно наращивают добычу нефти на эту величину, чтобы нивелировать снижение объемов производства из-за пандемии. Министры собираются каждый месяц, чтобы сохранить или пересмотреть параметры сделки.

Цены на нефть росли в среду в ожидании обнародования решения: к 16:27 мск апрельские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали более чем на 1% до $90,09 за баррель, фьючерсы на WTI с поставкой в марте торговались на уровне $89,26 за баррель (+1,2%).

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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