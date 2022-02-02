Министры ОПЕК+ одобрили увеличение нефтедобычи в марте на 400 000 баррелей в сутки
Участники министерской конференции ОПЕК+, прошедшей в формате видеоконференции 2 февраля, одобрили увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 000 баррелей в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте альянса. Следующее заседание министров ОПЕК+ состоится 2 марта.
Ранее в среду нарастить добычу согласно плану рекомендовал министерский мониторинговый комитет альянса, в который входят 8 из 23 участников соглашения (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан).
В январском отчете ОПЕК прогноз по росту спроса на нефть в текущем году был оставлен без изменений (4,2 млн б/с) на фоне умеренного восстановления мировой экономики. При этом, как сообщалось, заседавший 1 февраля технический комитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по профициту на рынке с 1,4 млн б/с до 1,3 млн б/с.
На предыдущем заседании 4 января министры ОПЕК+ одобрили сохранение плана по увеличению нефтедобычи на 400 000 б/с в феврале. С августа прошлого года участники соглашения ежемесячно наращивают добычу нефти на эту величину, чтобы нивелировать снижение объемов производства из-за пандемии. Министры собираются каждый месяц, чтобы сохранить или пересмотреть параметры сделки.
Цены на нефть росли в среду в ожидании обнародования решения: к 16:27 мск апрельские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали более чем на 1% до $90,09 за баррель, фьючерсы на WTI с поставкой в марте торговались на уровне $89,26 за баррель (+1,2%).