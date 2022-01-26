Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года
Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent сегодня в 18.56 мск превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 г., следует из данных лондонской биржи ICE.
На пике в 18.58 мск баррель данной марки стоил $90,13 за баррель. Таким образом, за день он подорожал почти на 2,2%.
Цена мартовского фьючерса марки WTI за день увеличилась более чем на 2,3% и к 19.01 мск достигла $87,58 за баррель. Эта марка также торгуется на максимальных уровнях с октября 2014 г.
Нефтяные котировки стали расти в конце августа 2021 г. на фоне энергокризиса в Европе. Пик пришелся на 20 октября, когда Brent достигла $83,44 за баррель, после чего цены начали опускаться. Однако в декабре котировки вновь перешли к росту. В январе нефть продолжила дорожать на фоне сохранения планов стран ОПЕК+ оперативно наращивать добычу. Кроме того, снизились опасения стран по поводу южноафриканского штамма коронавируса «омикрон». Оказалось, что он быстрее распространяется, но реже ведет к тяжелому течению COVID-19, в связи с чем угроза жестких локдаунов снизилась.
По мнению аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, в III квартале текущего года стоимость нефти марки Brent достигнет $100 за баррель. Ранее такое было в сентябре 2014 г. Аналогичного мнения придерживаются в Goldman Sachs.
В Morgan Stanley объяснили свой прогноз ожиданиями того, что запасы нефти в мире продолжат сокращаться. Кроме того, ожидается, что резервные мощности снизятся с нынешних 3,4 млн баррелей в сутки (б/с) до 2 млн б/с. Наконец, предполагается, что в связи с глобальным продвижением инициатив по «зеленой» энергетике объем инвестиций в увеличение производственных мощностей в нефтяной промышленности упадет на 30% к концу текущего десятилетия.
Вчера главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат предупредила о росте цен на энергоносители в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. О риске такового с осени говорят западные политики, в том числе в администрации президента США Джо Байдена и НАТО. На этом фоне альянс стал наращивать свое присутствие в Восточной Европе. Россия, в свою очередь, неоднократно опровергала заявления о планах вторгнуться на Украину.