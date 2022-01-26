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Экономика

Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года

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Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent сегодня в 18.56 мск превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 г., следует из данных лондонской биржи ICE. 

На пике в 18.58 мск баррель данной марки стоил $90,13 за баррель. Таким образом, за день он подорожал почти на 2,2%.

Цена мартовского фьючерса марки WTI за день увеличилась более чем на 2,3% и к 19.01 мск достигла $87,58 за баррель. Эта марка также торгуется на максимальных уровнях с октября 2014 г.

Нефтяные котировки стали расти в конце августа 2021 г. на фоне энергокризиса в Европе. Пик пришелся на 20 октября, когда Brent достигла $83,44 за баррель, после чего цены начали опускаться. Однако в декабре котировки вновь перешли к росту. В январе нефть продолжила дорожать на фоне сохранения планов стран ОПЕК+ оперативно наращивать добычу. Кроме того, снизились опасения стран по поводу южноафриканского штамма коронавируса «омикрон». Оказалось, что он быстрее распространяется, но реже ведет к тяжелому течению COVID-19, в связи с чем угроза жестких локдаунов снизилась. 

По мнению аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, в III квартале текущего года стоимость нефти марки Brent достигнет $100 за баррель. Ранее такое было в сентябре 2014 г. Аналогичного мнения придерживаются в Goldman Sachs. 

В Morgan Stanley объяснили свой прогноз ожиданиями того, что запасы нефти в мире продолжат сокращаться. Кроме того, ожидается, что резервные мощности снизятся с нынешних 3,4 млн баррелей в сутки (б/с) до 2 млн б/с. Наконец, предполагается, что в связи с глобальным продвижением инициатив по «зеленой» энергетике объем инвестиций в увеличение производственных мощностей в нефтяной промышленности упадет на 30% к концу текущего десятилетия.

Вчера главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат предупредила о росте цен на энергоносители в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. О риске такового с осени говорят западные политики, в том числе в администрации президента США Джо Байдена и НАТО. На этом фоне альянс стал наращивать свое присутствие в Восточной Европе. Россия, в свою очередь, неоднократно опровергала заявления о планах вторгнуться на Украину. 

Ранее по теме: МВФ предупредил о подорожании энергоносителей в случае конфликта России и Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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