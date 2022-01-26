Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года

Нефтяные котировки стали расти в конце августа 2021 г. на фоне энергокризиса в Европе. Пик пришелся на 20 октября, когда Brent достигла $83,44 за баррель, после чего цены начали опускаться. Однако в декабре котировки вновь перешли к росту. В январе нефть продолжила дорожать на фоне сохранения планов стран ОПЕК+ оперативно наращивать добычу. Кроме того, снизились опасения стран по поводу южноафриканского штамма коронавируса «омикрон». Оказалось, что он быстрее распространяется, но реже ведет к тяжелому течению COVID-19, в связи с чем угроза жестких локдаунов снизилась.