Morgan Stanley спрогнозировал подорожание Brent до $100 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в третьем квартале этого года достигнет $100 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую записку инвестиционного банка Morgan Stanley.
Это произойдет на фоне продолжающегося сокращения запасов нефти в мире, пояснили эксперты. Кроме того, ожидается, что резервные мощности снизятся с нынешних 3,4 млн баррелей в сутки (б/с) до 2 млн б/с. Наконец, предполагается, что в связи с глобальным продвижением инициатив по «зеленой» энергетике объем инвестиций в увеличение производственных мощностей в нефтяной промышленности упадет на 30% к концу текущего десятилетия.
Ранее в Morgan Stanley полагали, что цены на нефть начнут падать после того, как достигнут $90 за баррель. Однако порог был повышен в связи с устойчивым потреблением нефти. Например, ожидается, что спрос на авиационное топливо к лету увеличится на 1,5 млн б/с.
Таким образом, в Morgan Stanley озвучили такую же оценку, как у Goldman Sachs. Последний 18 января сообщил, что ожидает подорожания Brent до $100 за баррель к третьему кварталу 2022 г.
На открытии сегодняшних торгов мартовский фьючерс нефти марки Brent стоил $86,66 за баррель и в течение дня достигал $87,77. К 16.45 мск энергоресурс немного подешевел — до $87,71 за баррель. В целом Brent дорожает с 21 декабря 2021 г. Вчера на пике она достигала $89,5 за баррель, что стало рекордом с октября 2014 г.
Цены на нефть начали расти с конца августа прошлого года на фоне энергокризиса в Европе. Пик котировок пришелся на 20 октября, когда цена Brent достигла $83,44 за баррель, после чего начался спад. С декабря котировки вновь перешли к росту. В январе нефть продолжила дорожать на фоне сохранения планов стран ОПЕК+ оперативно увеличивать добычу. Кроме того, снизились опасения государств по поводу южноафриканского штамма коронавируса «омикрон». Выяснилось, что он быстрее распространяется, но реже ведет к тяжелому течению COVID-19, в связи с чем угроза жестких локдаунов снизилась.