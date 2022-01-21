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Morgan Stanley спрогнозировал подорожание Brent до $100 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent в третьем квартале этого года достигнет $100 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую записку инвестиционного банка Morgan Stanley. 

Это произойдет на фоне продолжающегося сокращения запасов нефти в мире, пояснили эксперты. Кроме того, ожидается, что резервные мощности снизятся с нынешних 3,4 млн баррелей в сутки (б/с) до 2 млн б/с. Наконец, предполагается, что в связи с глобальным продвижением инициатив по «зеленой» энергетике объем инвестиций в увеличение производственных мощностей в нефтяной промышленности упадет на 30% к концу текущего десятилетия.

Ранее в Morgan Stanley полагали, что цены на нефть начнут падать после того, как достигнут $90 за баррель. Однако порог был повышен в связи с устойчивым потреблением нефти. Например, ожидается, что спрос на авиационное топливо к лету увеличится на 1,5 млн б/с. 

Таким образом, в Morgan Stanley озвучили такую же оценку, как у Goldman Sachs. Последний 18 января сообщил, что ожидает подорожания Brent до $100 за баррель к третьему кварталу 2022 г. 

На открытии сегодняшних торгов мартовский фьючерс нефти марки Brent стоил $86,66 за баррель и в течение дня достигал $87,77. К 16.45 мск энергоресурс немного подешевел — до $87,71 за баррель. В целом Brent дорожает с 21 декабря 2021 г. Вчера на пике она достигала $89,5 за баррель, что стало рекордом с октября 2014 г. 

Цены на нефть начали расти с конца августа прошлого года на фоне энергокризиса в Европе. Пик котировок пришелся на 20 октября, когда цена Brent достигла $83,44 за баррель, после чего начался спад. С декабря котировки вновь перешли к росту. В январе нефть продолжила дорожать на фоне сохранения планов стран ОПЕК+ оперативно увеличивать добычу. Кроме того, снизились опасения государств по поводу южноафриканского штамма коронавируса «омикрон». Выяснилось, что он быстрее распространяется, но реже ведет к тяжелому течению COVID-19, в связи с чем угроза жестких локдаунов снизилась. 

Ранее по теме: Почему российская нефть Urals стала дороже Brent

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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