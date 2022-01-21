Morgan Stanley спрогнозировал подорожание Brent до $100 за баррель

Цены на нефть начали расти с конца августа прошлого года на фоне энергокризиса в Европе. Пик котировок пришелся на 20 октября, когда цена Brent достигла $83,44 за баррель, после чего начался спад. С декабря котировки вновь перешли к росту. В январе нефть продолжила дорожать на фоне сохранения планов стран ОПЕК+ оперативно увеличивать добычу. Кроме того, снизились опасения государств по поводу южноафриканского штамма коронавируса «омикрон». Выяснилось, что он быстрее распространяется, но реже ведет к тяжелому течению COVID-19, в связи с чем угроза жестких локдаунов снизилась.