ЕС подготовит четвертый пакет санкций против России
Евросоюз подготовит четвертый пакет санкций против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Эти санкции еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы», — подчеркнула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем (цитата по «Интерфаксу»).
Макрон в свою очередь заявил, что принятие новых санкций будет напрямую связано с возможной эскалацией конфликта на Украине - если обстановка ухудшится, то «будут новые массивные санкции». По его словам, Евросоюз рассматривает «различные варианты» на будущее.
4 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС может рассмотреть возможность отключения от SWIFT еще большего числа российских банков. «Мы пока не принимали решений по конкретным банкам, мы лишь направили техническим группам предложения», — подчеркнул он.
При этом он отметил, что Европе будет сложно рассматривать вопрос об ограничениях, касающихся поставок российских нефти и газа. «Для США это не слишком сложно, потому что они почти не потребляют российскую нефть», — подчеркнул он. Однако он пояснил, что уже введенные санкции, направленные прежде всего против экспорта высоких технологий в промышленном и других секторах, должны сказаться на экономике России.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.