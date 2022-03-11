Reuters: Байден предложит лишить Россию американских торговых преференций

Западные страны ввели массированные экономические санкции против России после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Под ограничения попал в том числе ЦБ РФ, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены, а также российские бизнесмены, политики, топ-менеджеры госкомпаний, а также телеведущие российских государственных телеканалов.