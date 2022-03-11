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Reuters: Байден предложит лишить Россию американских торговых преференций

Ведомости

Президент США Джо Байден вместе с лидерами стран G7 и Евросоюза выступят 11 марта с призывом отменить торговые преференции для России, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Об этом же рассказали источники Bloomberg и CNN.

Сообщается, что Байден призовет к прекращению «постоянных нормальных торговых отношений» (Permanent Normal Trade Relations, PNTR) с Россией, что позволит Вашингтону сделать тарифы на российский импорт выше тех, которые применяются к другим членам ВТО. Чтобы осуществить это, администрации Байдена потребуется одобрение Конгресса. На данный момент США отменили режим PNTR лишь с двумя странами — Северной Кореей и Кубой.

По данным Reuters, Байден объявит о своих планах в 18:15 по московскому времени. В Белом доме сообщили, что американский президент сегодня анонсирует меры для «дальнейшего призыва России к ответу» за действия российских войск на Украине, однако не раскрыли деталей запланированного обращения.

Евросоюз также рассматривает возможность лишения России статуса наибольшего благоприятствования в ВТО. Канада 3 марта отозвала такой статус для РФ и обложила импорт из страны пошлиной в 35%. Ранее, 8 марта, США ввели запрет на импорт российских энергоносителей. В Кремле заявили, что Вашингтон фактически ведет с Россией экономическую войну.

Западные страны ввели массированные экономические санкции против России после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Под ограничения попал в том числе ЦБ РФ, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены, а также российские бизнесмены, политики, топ-менеджеры госкомпаний, а также телеведущие российских государственных телеканалов.

Ранее по теме: МВФ оценил последствия экономических санкций против России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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