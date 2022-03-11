Reuters: Байден предложит лишить Россию американских торговых преференций
Сообщается, что Байден призовет к прекращению «постоянных нормальных торговых отношений» (Permanent Normal Trade Relations, PNTR) с Россией, что позволит Вашингтону сделать тарифы на российский импорт выше тех, которые применяются к другим членам ВТО. Чтобы осуществить это, администрации Байдена потребуется одобрение Конгресса. На данный момент США отменили режим PNTR лишь с двумя странами — Северной Кореей и Кубой.
По данным Reuters, Байден объявит о своих планах в 18:15 по московскому времени. В Белом доме сообщили, что американский президент сегодня анонсирует меры для «дальнейшего призыва России к ответу» за действия российских войск на Украине, однако не раскрыли деталей запланированного обращения.
Евросоюз также рассматривает возможность лишения России статуса наибольшего благоприятствования в ВТО. Канада 3 марта отозвала такой статус для РФ и обложила импорт из страны пошлиной в 35%. Ранее, 8 марта, США ввели запрет на импорт российских энергоносителей. В Кремле заявили, что Вашингтон фактически ведет с Россией экономическую войну.
Западные страны ввели массированные экономические санкции против России после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Под ограничения попал в том числе ЦБ РФ, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены, а также российские бизнесмены, политики, топ-менеджеры госкомпаний, а также телеведущие российских государственных телеканалов.