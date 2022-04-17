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Экономика

В России увеличили квоты на вывоз минеральных удобрений до 31 мая

Ведомости

Правительство временно увеличило экспортные квоты для производителей минеральных удобрений почти на 700 000 т, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Меру объяснили необходимостью поддержки производителей удобрений, которые столкнулись с риском простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. Компании рассчитывают, что интерес к удобрениям проявят страны, не присоединившиеся к санкционным ограничениям.

Решение о продлении квот действует до 31 мая. В частности, квоту на вывоз азотных удобрений увеличили на 231 000 т до 5,7 млн т. Размер квоты на сложные удобрения вырос на 466 000 т до 5,6 млн т. 

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«До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию», — отметили в правительстве. 

В ноябре прошлого года правительство приняло решение ввести временные ограничения на экспорт азотных удобрений. Мишустин тогда пояснял, что в структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает газ (из газа получают аммиак — сырье для выпуска удобрений, в частности, аммиачной селитры). Из-за роста цен на газ за рубежом возник дефицит удобрений, поэтому необходимо не допустить их дефицита также на внутрироссийском рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, говорил председатель правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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