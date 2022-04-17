В России увеличили квоты на вывоз минеральных удобрений до 31 мая

В ноябре прошлого года правительство приняло решение ввести временные ограничения на экспорт азотных удобрений. Мишустин тогда пояснял, что в структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает газ (из газа получают аммиак — сырье для выпуска удобрений, в частности, аммиачной селитры). Из-за роста цен на газ за рубежом возник дефицит удобрений, поэтому необходимо не допустить их дефицита также на внутрироссийском рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, говорил председатель правительства.