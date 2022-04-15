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Экономика

Правительство начало проработку ограничений на экспорт коксующегося угля

Ведомости

Правительство поручило Минэнерго и Минпромторгу разработать введение ограничений на экспорт из страны коксующегося угля, который используется в производстве стали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В министерстве отметили, что наличие в себестоимости у металлургов сильно подорожавшего сырья, в том числе коксующегося угля, обсуждалось на совещании с металлургическими компаниями в Минпромторге еще в середине марта. «Было отмечено, что по этим позициям необходимо уходить от прямой корреляции с мировыми ценами, а ориентация на экспортную альтернативу в данный момент неактуальна», — говорится в сообщении.

По словам источника РБК в кабмине, поручение ограничить экспорт коксующегося угля дал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По данным Минэнерго, в 2021 г. Россия поставила на экспорт 215,1 млн т угля, в том числе 22,6 млн т коксующегося угля. Поставки на внутренний рынок составили 166,6 млн т угля. В Евросоюз было отгружено 48,7 млн т, на страны ЕС пришлось 21,8% от общего объема поставок российского угля за рубеж. Сюда входит и энергетический уголь, который используется для выработки тепла и электричества.

Евросоюз 8 апреля объявил эмбарго на поставки угля из РФ в рамках пятого пакета санкций в связи с военной операцией на Украине, оно начнет действовать с августа 2022 г. Еврокомиссия оценивала объем этого экспорта из России в 4 млрд евро в год. Ранее о планах отказаться от российского угля и нефти к концу года заявила Великобритания.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия сможет перенаправить экспорт угля из Евросоюза в страны Азиатско-Тихоокеанского регионе через морские порты европейской части страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных