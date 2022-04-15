Правительство начало проработку ограничений на экспорт коксующегося угля

В министерстве отметили, что наличие в себестоимости у металлургов сильно подорожавшего сырья, в том числе коксующегося угля, обсуждалось на совещании с металлургическими компаниями в Минпромторге еще в середине марта. «Было отмечено, что по этим позициям необходимо уходить от прямой корреляции с мировыми ценами, а ориентация на экспортную альтернативу в данный момент неактуальна», — говорится в сообщении.