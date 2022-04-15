Правительство начало проработку ограничений на экспорт коксующегося угля
В министерстве отметили, что наличие в себестоимости у металлургов сильно подорожавшего сырья, в том числе коксующегося угля, обсуждалось на совещании с металлургическими компаниями в Минпромторге еще в середине марта. «Было отмечено, что по этим позициям необходимо уходить от прямой корреляции с мировыми ценами, а ориентация на экспортную альтернативу в данный момент неактуальна», — говорится в сообщении.
По словам источника РБК в кабмине, поручение ограничить экспорт коксующегося угля дал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
По данным Минэнерго, в 2021 г. Россия поставила на экспорт 215,1 млн т угля, в том числе 22,6 млн т коксующегося угля. Поставки на внутренний рынок составили 166,6 млн т угля. В Евросоюз было отгружено 48,7 млн т, на страны ЕС пришлось 21,8% от общего объема поставок российского угля за рубеж. Сюда входит и энергетический уголь, который используется для выработки тепла и электричества.
Евросоюз 8 апреля объявил эмбарго на поставки угля из РФ в рамках пятого пакета санкций в связи с военной операцией на Украине, оно начнет действовать с августа 2022 г. Еврокомиссия оценивала объем этого экспорта из России в 4 млрд евро в год. Ранее о планах отказаться от российского угля и нефти к концу года заявила Великобритания.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия сможет перенаправить экспорт угля из Евросоюза в страны Азиатско-Тихоокеанского регионе через морские порты европейской части страны.