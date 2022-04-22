Макрон спрогнозировал сроки последствий отказа ЕС от российского газа
В случае отказа ЕС от поставок российского газа союз ощутит последствия такого решения следующей зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest-France.
«Последствий [санкций против российских энергоресурсов] мы не увидим весной и летом 2022 г. (запасы в газохранилищах пополнены), но следующей зимой мы их ощутим, если российского газа больше не будет», — заявил Макрон.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны - члены союза обсуждают несколько вариантов ограничений в отношении российских нефти и газа, однако ни по одному из них нет единогласия. Он рассказал, что ЕС не вводил налог или запрет на импорт газа и нефти из России. В совете есть страны, которые ясно заявили, что наложат вето на такое решение.
В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год. 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти ограничения в энергетическом секторе. За введение санкций в отношении российских нефти и газа выступают страны Балтии, против такой меры высказалась Германия, которая боится роста цен на энергоносители.