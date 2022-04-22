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Экономика

Макрон спрогнозировал сроки последствий отказа ЕС от российского газа

Ведомости

В случае отказа ЕС от поставок российского газа союз ощутит последствия такого решения следующей зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest-France.

«Последствий [санкций против российских энергоресурсов] мы не увидим весной и летом 2022 г. (запасы в газохранилищах пополнены), но следующей зимой мы их ощутим, если российского газа больше не будет», — заявил Макрон.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны - члены союза обсуждают несколько вариантов ограничений в отношении российских нефти и газа, однако ни по одному из них нет единогласия. Он рассказал, что ЕС не вводил налог или запрет на импорт газа и нефти из России. В совете есть страны, которые ясно заявили, что наложат вето на такое решение.

В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год. 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти ограничения в энергетическом секторе. За введение санкций в отношении российских нефти и газа выступают страны Балтии, против такой меры высказалась Германия, которая боится роста цен на энергоносители.

Ранее по теме: Еврочиновники обсуждают шестой пакет антироссийских санкций
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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