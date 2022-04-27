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Экономика

Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на новостях о рублевых расчетах за газ

Ведомости

Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне новостей о начале оплаты российского газа в рублях, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара впервые с 1 декабря 2021 г. опустился ниже 74 руб., составив на 15:42 72,7 руб. Евро торгуется на уровне 75,5 руб. — своем минимальном значении с 1 мая 2020 г.

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 18 апреля, следует из данных площадки. По состоянию на 16:04 мск он прибавил 3,89% и вырос до 2408 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 4,24% до 1042 пунктов. К 15:53 мск лидерами роста среди «голубых фишек» стали бумаги «Яндекса», подорожавшие на 10,43%. Расписки головной компании «Тинькофф банка» TCS прибавляли 9,67%, росли в цене бумаги Сбербанка, «Полиметалла», «Газпрома» (6,6%, 6,09%,3,98%).

Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 16:15 мск составляла $1271 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Рост к расчетной цене вторника составил 3,88%.

Цены на газ в Европе взлетели на фоне остановки поставок в Польшу и Болгарию

Потребители в ЕС начали открывать счета в Газпромбанке для оплаты в рублях

Стоимость газа резко выросла на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой компаниями импорта в рублях на конец рабочего дня 26 апреля. Решение будет действовать до полной оплаты поставок в соответствии с новым порядком.

Согласно новым требованиям, иностранные покупатели из недружественных стран должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушения антироссийских санкций ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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