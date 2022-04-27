Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на новостях о рублевых расчетах за газ

Согласно новым требованиям, иностранные покупатели из недружественных стран должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушения антироссийских санкций ЕС.