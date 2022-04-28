ВВП США по итогам I квартала сократился на 1,4%
Внутренний валовый продукт (ВВП) США по итогам I квартала сократился на 1,4% в годовом выражении, сообщил ТАСС со ссылкой на предварительные данные американского министерства торговли.
В документе уточняется, что сокращение реального ВВП связано с повторным ростом числа заражений омикрон-штаммом коронавируса, а также с сокращением социальных выплат в связи с пандемией. В IV квартале 2021 г. рост ВВП США составил 6,9%.
По прогнозам банка JPMorgan Chase & Co., в связи со спецоперацией на Украине рост экономики еврозоны, сильно зависящей от поставок российских энергоносителей, составит за первое полугодие около 2% вместо прогнозируемых ранее 4,5%. Прогноз по росту экономики США был снижен с 3 до 2,5%.
В конце апреля аналитики Deutsche Bank спрогнозировали, что экономика США может столкнуться с рецессией при дальнейшем ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы. Согласно консервативной оценке аналитиков, увеличения базовой ставки американского финансового регулятора до 5-6% будет достаточно для того, чтобы вызвать рецессию. Решение по повышению ставки может быть принято на фоне ускорения инфляции.