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Экономика

ВВП США по итогам I квартала сократился на 1,4%

Ведомости

Внутренний валовый продукт (ВВП) США по итогам I квартала сократился на 1,4% в годовом выражении, сообщил ТАСС со ссылкой на предварительные данные американского министерства торговли.

В документе уточняется, что сокращение реального ВВП связано с повторным ростом числа заражений омикрон-штаммом коронавируса, а также с сокращением социальных выплат в связи с пандемией. В IV квартале 2021 г. рост ВВП США составил 6,9%.

По прогнозам банка JPMorgan Chase & Co., в связи со спецоперацией на Украине рост экономики еврозоны, сильно зависящей от поставок российских энергоносителей, составит за первое полугодие около 2% вместо прогнозируемых ранее 4,5%. Прогноз по росту экономики США был снижен с 3 до 2,5%.

В конце апреля аналитики Deutsche Bank спрогнозировали, что экономика США может столкнуться с рецессией при дальнейшем ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы. Согласно консервативной оценке аналитиков, увеличения базовой ставки американского финансового регулятора до 5-6% будет достаточно для того, чтобы вызвать рецессию. Решение по повышению ставки может быть принято на фоне ускорения инфляции.

Ранее по теме: Deutsche Bank предупредил о риске рецессии в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных