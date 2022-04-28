ВВП США по итогам I квартала сократился на 1,4%

В конце апреля аналитики Deutsche Bank спрогнозировали, что экономика США может столкнуться с рецессией при дальнейшем ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы. Согласно консервативной оценке аналитиков, увеличения базовой ставки американского финансового регулятора до 5-6% будет достаточно для того, чтобы вызвать рецессию. Решение по повышению ставки может быть принято на фоне ускорения инфляции.