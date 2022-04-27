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Экономика

Deutsche Bank предупредил о риске рецессии в США

Ведомости

Федеральной резервной системе (ФРС) США, скорее всего, придется прибегнуть к существенному ужесточению монетарной политики на фоне ускорения темпов роста инфляции до 40-летнего максимума, что может привести к глубокой рецессии в США в 2023 году. Такой прогноз, как сообщает Bloomberg, содержится в экономическом обзоре Deutsche Bank.

Согласно консервативной оценке аналитиков, увеличения базовой ставки американского финансового регулятора до 5-6% будет достаточно для того, чтобы вызвать рецессию в экономике США. Ужесточение монетарной политики и последствия этого решения для финансового рынка «подтолкнут экономику к сильной рецессии к концу следующего года», считают аналитики. Они также полагают, что это приведет к росту безработицы в США на «несколько процентных пунктов».

По итогам марта годовая инфляция в США составила 8,5% годовых, что стало максимальным значением с 1981 г. Наиболее заметно за данный период подорожал бензин, что вызвано антироссийскими санкциями США в энергетической сфере. В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен 26 апреля заявил, что Вашингтон не хочет вводить новые ограничения против России, которые спровоцировали бы дальнейшее подорожание топлива.

Цель по инфляции в США по прежнему составляет 2%. Для того, чтобы сдержать рост цен, ФРС 16 марта повысила базовую ставку на 0,25 п. п. до диапазона 0,25-0,5%. Это стало первым повышением ставки регулятором с декабря 2018 г. Согласно медианному прогнозу членов ФРС, к концу текущего года ставка поднимется еще шесть раз. Ожидается, что в начале мая ФРС повысит ставку на 0,5 п.п., отмечает Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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