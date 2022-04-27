Deutsche Bank предупредил о риске рецессии в США

Цель по инфляции в США по прежнему составляет 2%. Для того, чтобы сдержать рост цен, ФРС 16 марта повысила базовую ставку на 0,25 п. п. до диапазона 0,25-0,5%. Это стало первым повышением ставки регулятором с декабря 2018 г. Согласно медианному прогнозу членов ФРС, к концу текущего года ставка поднимется еще шесть раз. Ожидается, что в начале мая ФРС повысит ставку на 0,5 п.п., отмечает Bloomberg.