Блинкен: США не хотят вводить санкции, которые могут вызвать рост цен на топливо
Власти США не хотят вводить такие ограничения в отношении энергосектора России, которые могут вызвать дальнейший рост цен на топливо, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.
«Мы хотим убедиться в том, что мы не предпринимаем действий в краткосрочной перспективе, которые могут привести к росту цен на энергоносители», — заявил Блинкен (цитата по ТАСС). По его словам, в ближайшие недели стоит ожидать «дальнейшего прогресса» по постепенному отказу стран ЕС от российской нефти, однако с газом дела обстоят сложнее. Для некоторых стран, в том числе для Германии, это особенно острый вопрос, отметил Блинкен.
По мнению госсекретаря, США удастся долгое время поддерживать единство среди союзников в вопросе антироссийских санкций. У Вашингтона и союзников сейчас «удивительная солидарность», добавил он.
«Задача сейчас состоит в том, чтобы мы могли не только сохранять их [санкции], но и наращивать их, и я считаю, что мы будем это делать», — подчеркнул Блинкен.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о введении эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций может быть принято 30 и 31 мая на саммите Евросоюза. По его словам, остановка импорта нефти или введение штрафных пошлин «были бы важны для оказания давления на» Москву.
Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.