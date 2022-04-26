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Блинкен: США не хотят вводить санкции, которые могут вызвать рост цен на топливо

Ведомости

Власти США не хотят вводить такие ограничения в отношении энергосектора России, которые могут вызвать дальнейший рост цен на топливо, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. 

«Мы хотим убедиться в том, что мы не предпринимаем действий в краткосрочной перспективе, которые могут привести к росту цен на энергоносители», — заявил Блинкен (цитата по ТАСС). По его словам, в ближайшие недели стоит ожидать «дальнейшего прогресса» по постепенному отказу стран ЕС от российской нефти, однако с газом дела обстоят сложнее. Для некоторых стран, в том числе для Германии, это особенно острый вопрос, отметил Блинкен.

По мнению госсекретаря, США удастся долгое время поддерживать единство среди союзников в вопросе антироссийских санкций. У Вашингтона и союзников сейчас «удивительная солидарность», добавил он.

«Задача сейчас состоит в том, чтобы мы могли не только сохранять их [санкции], но и наращивать их, и я считаю, что мы будем это делать», — подчеркнул Блинкен.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о введении эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций может быть принято 30 и 31 мая на саммите Евросоюза. По его словам, остановка импорта нефти или введение штрафных пошлин «были бы важны для оказания давления на» Москву.

Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.

Ранее по теме: Евросоюз может ввести потолок цены на российскую нефть
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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