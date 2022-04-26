Блинкен: США не хотят вводить санкции, которые могут вызвать рост цен на топливо

«Мы хотим убедиться в том, что мы не предпринимаем действий в краткосрочной перспективе, которые могут привести к росту цен на энергоносители», — заявил Блинкен (цитата по ТАСС). По его словам, в ближайшие недели стоит ожидать «дальнейшего прогресса» по постепенному отказу стран ЕС от российской нефти, однако с газом дела обстоят сложнее. Для некоторых стран, в том числе для Германии, это особенно острый вопрос, отметил Блинкен.