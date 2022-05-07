Минпромторг объяснил отказ разрешать параллельный импорт для алкоголя и табака
Министерство промышленности и торговли России объяснило, почему продукты питания, алкоголь и табак не включили в перечень товаров для параллельного импорта. В список, утвержденный накануне, включили 50 категорий товаров.
Минсельхоз, к ведению которого отнесены коды ТН ВЭД с 1 по 24, выступает против внесения в перечень товаров пищевой промышленности, алкоголя и табака из-за опасений роста контрафакта, сообщили ТАСС в Минпромторге. В группу этих кодов входят продукты животного и растительного происхождения, жиры и масла, готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, а также табак и его заменители.
«Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», — сообщили в министерстве.
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы.
Минпромторг 6 мая утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.
30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.
По оценке аналитиков Knight Frank, 160 международных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на бренды одежды, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса.