Минпромторг объяснил отказ разрешать параллельный импорт для алкоголя и табака

Минсельхоз, к ведению которого отнесены коды ТН ВЭД с 1 по 24, выступает против внесения в перечень товаров пищевой промышленности, алкоголя и табака из-за опасений роста контрафакта, сообщили ТАСС в Минпромторге. В группу этих кодов входят продукты животного и растительного происхождения, жиры и масла, готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, а также табак и его заменители.