Минпромторг заявил о необходимости маркировать товары при их параллельном импорте
Импортеры должны маркировать продукцию, которая подлежит маркировке и которую они ввозят при параллельном импорте, говорится на сайте Минпромторга.
«Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией. Постановление правительства о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя – не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары», — сообщили в министерстве.
На сайте системы маркировки честныйзнак.рф есть список таможенных складов, которые могут промаркировать импортированные товары. Код маркировки стоит 50 коп., что не приведет к росту цены товара для конечного потребителя.
В Минпромторге напомнили, что система маркировки «Честный знак» вводится в России с 2019 г. для борьбы с нелегальным оборотом товаров. Сейчас производители должны маркировать молочные продукты, упакованную воду, табачную продукцию, меховые изделия, лекарства, одежду и обувь, парфюмерию, шины и т. д.
Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России. Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.