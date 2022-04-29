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Минпромторг заявил о необходимости маркировать товары при их параллельном импорте

Ведомости

Импортеры должны маркировать продукцию, которая подлежит маркировке и которую они ввозят при параллельном импорте, говорится на сайте Минпромторга.

«Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией. Постановление правительства о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя – не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары», — сообщили в министерстве.

На сайте системы маркировки честныйзнак.рф есть список таможенных складов, которые могут промаркировать импортированные товары. Код маркировки стоит 50 коп., что не приведет к росту цены товара для конечного потребителя.

В Минпромторге напомнили, что система маркировки «Честный знак» вводится в России с 2019 г. для борьбы с нелегальным оборотом товаров. Сейчас производители должны маркировать молочные продукты, упакованную воду, табачную продукцию, меховые изделия, лекарства, одежду и обувь, парфюмерию, шины и т. д.

Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России. Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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