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Экономика

Минпромторг разрешит параллельный импорт товаров 200 брендов

Ведомости

Минпромторг предложил продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров около 200 брендов; перечень товаров, для которых откроют параллельный импорт, уже сформирован. Об этом со ссылкой на приказ ведомства сообщили «Известия» и «Интерфакс».

В перечень товаров вошли готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратура, транспорт. 

Минпромторг разрешил параллельный импорт продукции Apple, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei, Lenovo, среди автомобильных брендов — Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. Разрешено ввозить двигатели и их части производства Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen, бытовую технику Electrolux, Miele, Siemens и Dyson, игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, а также бренды одежды и обуви. 

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Помимо этого в перечень для параллельного импорта вошло оборудование для различных отраслей, включая добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, железнодорожный и судоходный транспорт и сельское хозяйство.

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.

Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России, сообщала в апреле газета «Известия» со ссылкой на министерство. Люксовые товары продают в России через эксклюзивных дистрибуторов из стран ЕАЭС. В министерстве отмечали, что любая первая продажа таких товаров в любой стране мира должна давать возможность легально продавать их в России. Такой принцип действует в некоторых странах, в том числе в Японии. С помощью такой меры власти хотят поддержать российских производителей и обеспечить стабильное развитие экономики страны.

По оценке аналитиков Knight Frank, 160 международных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на бренды одежды, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных