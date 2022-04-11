Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт только для некоторых брендов
Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России, сообщила газета «Известия» со ссылкой на министерство. Параллельный импорт означает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя.
Министерство составляет список ушедших брендов в легкой промышленности и других отраслях потребительского рынка. Ввозиться будет оригинальная продукция через альтернативные каналы.
Люксовые товары продают в России через эксклюзивных дистрибуторов из стран ЕАЭС. В министерстве считают, что любая первая продажа таких товаров в любой стране мира должна давать возможность легально продавать их в России. Такой принцип действует в некоторых странах, в том числе в Японии. С помощью такой меры власти хотят поддержать российских производителей и обеспечить стабильное развитие экономики страны, отметили в министерстве.
По словам источника издания в Минпромторге, сейчас обсуждается окончательный список брендов, товары которых можно будет ввозить без их разрешения. Возможно, в перечень войдут не все бренды, которые приостановили работу в России, отметил он.
По оценке аналитиков Knight Frank, 160 международных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на бренды одежды, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса.
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.