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Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт только для некоторых брендов

Ведомости

Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России, сообщила газета «Известия» со ссылкой на министерство. Параллельный импорт означает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя.

Министерство составляет список ушедших брендов в легкой промышленности и других отраслях потребительского рынка. Ввозиться будет оригинальная продукция через альтернативные каналы.

Люксовые товары продают в России через эксклюзивных дистрибуторов из стран ЕАЭС. В министерстве считают, что любая первая продажа таких товаров в любой стране мира должна давать возможность легально продавать их в России. Такой принцип действует в некоторых странах, в том числе в Японии. С помощью такой меры власти хотят поддержать российских производителей и обеспечить стабильное развитие экономики страны, отметили в министерстве.

По словам источника издания в Минпромторге, сейчас обсуждается окончательный список брендов, товары которых можно будет ввозить без их разрешения. Возможно, в перечень войдут не все бренды, которые приостановили работу в России, отметил он.

По оценке аналитиков Knight Frank, 160 международных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на бренды одежды, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса.

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.

Ранее по теме: В России легализовали параллельный импорт товаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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