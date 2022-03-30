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Экономика

В России легализовали параллельный импорт товаров

Ведомости

Правительство разрешило независимым импортерам ввозить в страну отдельные виды товаров без разрешения от правообладателя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены.

Теперь ввозить такую продукцию в Россию можно будет без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера продукции. Перечень товаров будет формировать Минпромторг по предложениям отраслевых ведомств. В отношении товаров из этого перечня будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры, они также будут подлежать гарантированному обслуживанию.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы заявили, что запрет параллельного импорта приводит к «ограничению конкуренции и монополизации рынка», а также позволяет официальным импортерам манипулировать ценой и ассортиментом.

По мнению ведомства, благодаря легализации этой пратики вырастет количество предприятий, импортирующих товары в Россию, что позволит насытить внутренний рынок оригинальными товарами и снизить цены на реализуемую продукцию.

«В отношении продукции, ввозимой параллельными импортерами на территорию России, будут осуществляться все существующие таможенные и контрольные процедуры, что исключает ввоз контрафактной продукции», — говорится в сообщении ФАС.

Ранее по теме: Минпромторг предложил частично отменить ответственность за параллельный импорт

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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