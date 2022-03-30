В России легализовали параллельный импорт товаров

Теперь ввозить такую продукцию в Россию можно будет без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера продукции. Перечень товаров будет формировать Минпромторг по предложениям отраслевых ведомств. В отношении товаров из этого перечня будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры, они также будут подлежать гарантированному обслуживанию.