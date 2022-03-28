Минпромторг предложил частично отменить ответственность за параллельный импорт
Минпромторг разработал проект постановления правительства, в котором предлагается отменить ответственность за параллельный импорт определенных товаров, их перечень будет составлен по предложениям заинтересованных госорганов, сообщили «Известия» со ссылкой на министерство. В список включат продукцию, которая нужна для насыщения потребительского рынка.
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибьютора, а через альтернативные каналы. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсации правообладателю в размере до 5 млн руб., а также товары должны быть уничтожены.
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) изданию сообщили, что сейчас обсуждается идея распространить параллельный импорт на все товары за определенными исключениями. По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, это позволит обойти запрет некоторых иностранных компаний на поставки их продукции в Россию.
В ФАС отметили, что такой подход не приведет к увеличению контрафактных товаров в России. Нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительным документам на товары продолжат работать.
В ФТС не ответили на вопрос, планирует ли таможня усиливать контроль за ввозимыми в Россию товарами. В службе напомнили, что в условиях недружественных действий зарубежных стран правительство России наделено полномочиями составить перечень товаров, в отношении которых «могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности» и средства индивидуализации.