Минпромторг предложил частично отменить ответственность за параллельный импорт

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибьютора, а через альтернативные каналы. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсации правообладателю в размере до 5 млн руб., а также товары должны быть уничтожены.