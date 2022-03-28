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Минпромторг предложил частично отменить ответственность за параллельный импорт

Ведомости

Минпромторг разработал проект постановления правительства, в котором предлагается отменить ответственность за параллельный импорт определенных товаров, их перечень будет составлен по предложениям заинтересованных госорганов, сообщили «Известия» со ссылкой на министерство. В список включат продукцию, которая нужна для насыщения потребительского рынка. 

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибьютора, а через альтернативные каналы. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсации правообладателю в размере до 5 млн руб., а также товары должны быть уничтожены. 

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) изданию сообщили, что сейчас обсуждается идея распространить параллельный импорт на все товары за определенными исключениями. По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, это позволит обойти запрет некоторых иностранных компаний на поставки их продукции в Россию.

В ФАС отметили, что такой подход не приведет к увеличению контрафактных товаров в России. Нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительным документам на товары продолжат работать. 

В ФТС не ответили на вопрос, планирует ли таможня усиливать контроль за ввозимыми в Россию товарами. В службе напомнили, что в условиях недружественных действий зарубежных стран правительство России наделено полномочиями составить перечень товаров, в отношении которых «могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности» и средства индивидуализации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных