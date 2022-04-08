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Бизнес

Knight Frank оценила потери ТЦ от ухода из России международных брендов

Ведомости

160 международных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на Fashion-ритейлеров, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Knight Frank. Глава департамента ритейла CBRE Марина Малахатько отметила, что если все эти бренды реально покинут рынок, ТЦ потеряют 30-70% выручки. 

По подсчетам Knight Frank, в крупных торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга такие ритейлеры арендуют 15-25% площадей, в средних и небольших центрах — около 10%. В других российских городах-миллионниках международные ритейлеры арендуют 15% торговых площадей, в менее крупных городах — до 10%. 

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев рассказал, что об окончательном уходе из России сообщили шесть компаний, однако к ним может присоединиться большая доля игроков рынка из-за нестабильной геополитической ситуации и давления в странах происхождения брендов. По его мнению, в течение полугода либо сами ритейлеры окончательно закроют магазины и освободят площади, либо ТЦ будут на этом настаивать из-за серьезного падения трафика. По данным Focus, В Москве показатель посещаемости магазинов Mall Index за прошлую неделю сократился на 9% в годовом выражении, а в Санкт-Петербурге — на 17%. 

Малахатько рассказала, что ритейлеры, которые объявили о закрытии магазинов, продолжают платить за аренду и не освобождают площади. Эксперт рассчитывает на возобновление работы части магазинов, потому что в закрытых залах обновляется экспозиция.  Однако, по мнению аналитиков Knight Frank, во втором-третьем кварталах вакантность ТЦ будет расти.

Также владельцы ТЦ начали подыскивать замену уходящим сетям: они делают ставку на контрагентов из Индии, Китая, Турции и Южной Кореи, расказала Малахатько. Однако гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс пояснила, что речь может идти скорее о поиске поставщиков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных