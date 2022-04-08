Knight Frank оценила потери ТЦ от ухода из России международных брендов

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев рассказал, что об окончательном уходе из России сообщили шесть компаний, однако к ним может присоединиться большая доля игроков рынка из-за нестабильной геополитической ситуации и давления в странах происхождения брендов. По его мнению, в течение полугода либо сами ритейлеры окончательно закроют магазины и освободят площади, либо ТЦ будут на этом настаивать из-за серьезного падения трафика. По данным Focus, В Москве показатель посещаемости магазинов Mall Index за прошлую неделю сократился на 9% в годовом выражении, а в Санкт-Петербурге — на 17%.