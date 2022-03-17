Иностранные компании не отказываются от аренды складов

Иностранные компании не отказываются от аренды складовВ случае ухода из России они освободят не менее 3,5 млн кв. м складской площади в столице
Иностранные игроки на данный момент арендуют или владеют не менее чем 22% качественных складских площадей в Москве и Московской области, подсчитали «Ведомости» на основе данных консультантов. С этой оценкой согласен старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев. Учитывая то, что сейчас, по словам Алябьева и партнера Ricci Яны Кузиной, общий объем логистической недвижимости на рынке Московского региона составляет 16 млн кв. м, в случае ухода из России они могут освободить не менее 3,5 млн кв. м площадей.
С 2014 г. зарубежные компании сокращали свое присутствие в России, а основными арендаторами складских объектов становились отечественные игроки, отмечает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Это подтверждают и девелоперы. В последние несколько лет площади в объектах «Ориентира» (один из крупнейших застройщиков) покупали и арендовали преимущественно российские компании, указывает генеральный директор компании Андрей Постников. По его словам, в основном это продуктовые и интернет-ритейлеры. Заместитель директора по аренде и маркетингу Radius Group Александра Шакола указывает, что в ее проекте – «Южные врата» в Домодедове – доля российских и иностранных резидентов примерно равная: 12 отечественных и 11 зарубежных.