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Иностранные компании не отказываются от аренды складов

В случае ухода из России они освободят не менее 3,5 млн кв. м складской площади в столице
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Иностранные игроки на данный момент арендуют или владеют не менее чем 22% качественных складских площадей в Москве и Московской области, подсчитали «Ведомости» на основе данных консультантов. С этой оценкой согласен старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев. Учитывая то, что сейчас, по словам Алябьева и партнера Ricci Яны Кузиной, общий объем логистической недвижимости на рынке Московского региона составляет 16 млн кв. м, в случае ухода из России они могут освободить не менее 3,5 млн кв. м площадей.

С 2014 г. зарубежные компании сокращали свое присутствие в России, а основными арендаторами складских объектов становились отечественные игроки, отмечает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Это подтверждают и девелоперы. В последние несколько лет площади в объектах «Ориентира» (один из крупнейших застройщиков) покупали и арендовали преимущественно российские компании, указывает генеральный директор компании Андрей Постников. По его словам, в основном это продуктовые и интернет-ритейлеры. Заместитель директора по аренде и маркетингу Radius Group Александра Шакола указывает, что в ее проекте – «Южные врата» в Домодедове – доля российских и иностранных резидентов примерно равная: 12 отечественных и 11 зарубежных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных