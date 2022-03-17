Иностранные компании не отказываются от аренды складов

С 2014 г. зарубежные компании сокращали свое присутствие в России, а основными арендаторами складских объектов становились отечественные игроки, отмечает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Это подтверждают и девелоперы. В последние несколько лет площади в объектах «Ориентира» (один из крупнейших застройщиков) покупали и арендовали преимущественно российские компании, указывает генеральный директор компании Андрей Постников. По его словам, в основном это продуктовые и интернет-ритейлеры. Заместитель директора по аренде и маркетингу Radius Group Александра Шакола указывает, что в ее проекте – «Южные врата» в Домодедове – доля российских и иностранных резидентов примерно равная: 12 отечественных и 11 зарубежных.