Bloomberg узнал о письме «Газпрома» клиентам ЕС с разъяснениями по оплате газа

В апреле Еврокомиссия признала перевод расчетов за газ в рубли нарушением санкций. Согласно предварительному юридическому анализу ЕК, указ Путина существенно меняет процедуру и создает «новую правовую ситуацию». В дополнение к тому, что он создает возможность обойти санкции против российских ЦБ, правительства и их «доверенных лиц», новая схема оплаты поставок газа может нарушить и другие запреты, касающиеся финансового рынка, считают в ЕК. Кроме того, такой метод оплаты может привести «к новым издержкам» для покупателей, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией.