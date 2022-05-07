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Экономика

Bloomberg узнал о письме «Газпрома» клиентам ЕС с разъяснениями по оплате газа

Ведомости

«Газпром» разослал своим клиентам в Евросоюзе письмо, в котором компания разъяснила указ российского президента Владимира Путина о механизме оплаты за газ в рублях, передает Bloomberg со ссылкой на документ.

Это является «последним свидетельством» того, что Россия пытается найти способ сохранить поставки газа, предполагает агентство. В письме клиентам «Газпром» ссылается на новый приказ Кремля от 4 мая, который «уточняет процедуру», изложенную в первоначальном документе о платежах в рублях.

«Неясно, будет ли нового порядка достаточно, чтобы развеять опасения Европейского союза, который заявил, что открытие счета в рублях и работа с центральным банком нарушат санкции», — пишет Bloomberg. 

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В письме «Газпрома» говорится, что приказ обеспечивает прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей и исключает возможность участия в расчетах какой-либо «третьей стороны». Процедура исключает подпадающий под санкции Центробанк, заявили в компании.

В апреле Еврокомиссия признала перевод расчетов за газ в рубли нарушением санкций. Согласно предварительному юридическому анализу ЕК, указ Путина существенно меняет процедуру и создает «новую правовую ситуацию». В дополнение к тому, что он создает возможность обойти санкции против российских ЦБ, правительства и их «доверенных лиц», новая схема оплаты поставок газа может нарушить и другие запреты, касающиеся финансового рынка, считают в ЕК. Кроме того, такой метод оплаты может привести «к новым издержкам» для покупателей, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией.

27 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готовится к прекращению поставок газа из России. Это заявление было сделано на фоне приостановки прямых поставок российского газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплатить топливо в рублях. «Газпром» позже заявил, что Польша все же получает российский газ по виртуальному реверсу через другие страны. При этом глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн отметил, что страны ЕС не готовы к введению запрета на поставки российского газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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