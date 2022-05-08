El Pais: ЕС потребует от своих членов делиться газом при сокращении поставок из РФ

«Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения», — говорится в статье.