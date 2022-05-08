El Pais: ЕС потребует от своих членов делиться газом при сокращении поставок из РФ
Европейская комиссия (ЕК) подготовила план энергосбережения, который будет действовать в случае резкого прекращения поставок российского газа. Согласно документу, страны с альтернативными источниками поставок должны будут делиться газом с другими государствами, передает испанская газета El Pais.
ЕК намерена утвердить план энергосбережения 18 мая. Газета напоминает, что Россия уже приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию, которые отказались покупать энергоносители за рубли. Москва «грозит сделать то же самое с остальными европейскими заказчиками», отмечает El Pais.
«Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения», — говорится в статье.
ЕС также потребует применять нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, таким образом, чтобы предприятия в менее затронутых странах не имели конкурентного преимущества перед компаниями в более пострадавших государствах.
Брюссель будет использовать положение о безопасности поставок, действующее с 2017 г., для введения мер, гарантирующих поступление достаточного количества газа домохозяйствам и основным социальным службам во всех странах сообщества и смягчающих экономические последствия возможной чрезвычайной ситуации, сообщили источники газеты.
Регламент предполагает, что пострадавшая страна сможет объявить уровень ЧС и ввести свои правила нормирования, а испытывающие проблемы с поставками государства смогут применить «пункт о солидарности», согласно которому другие члены ЕС должны будут удовлетворить этот спрос.
Источники издания считают, что в случае тотального прекращения поставок газа из России меры придется принимать практически всем партнерам по ЕС.
«В некоторых потому, что сокращение напрямую влияет на них. А в других — потому, что они будут вынуждены сократить промышленное потребление, чтобы помочь соседям», — пишет El Pais.
По данным газеты, Брюссель будет проверять применение регламента на предмет нарушений странами своих обязательств по поддержке остальных партнеров сообщества. Однако в случае проблем с поставками первые меры будут добровольными и будут направлены на сокращение потребления в промышленном секторе.
При возникновении ЧС приоритет отдадут использованию газа для производства электроэнергии, а транспортировка углеводородов для непосредственного потребления будет преобладать над транспортировкой для пополнения запасов, говорится в статье.