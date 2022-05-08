Медведев увидел «призрак коммунизма» в идее делиться газом внутри ЕС
«Призрак коммунизма» проник в Европу, написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Такими словами он оценил предложение Еврокомиссии обязать страны Евросоюза делиться газом друг с другом в случае прекращения поставок топлива из России.
«Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», — написал Медведев.
Зампред Совбеза назвал европейцев «достойными наследниками двух Карлов – Маркса и Каутского». «Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко», — заявил Медведев.
ЕК подготовила план энергосбережения, который будет действовать в случае резкого прекращения поставок российского газа, писала испанская газета El Pais. Согласно документу, страны с альтернативными источниками поставок должны будут делиться газом с другими государствами.
«Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения», — говорится в статье.
Ранее Медведев назвал «мужественным для безгласной Европы шагом» отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать эмбарго на российские энергоносители. По его словам, «наиболее разумным» лидерам стран ЕС надоело «тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух».