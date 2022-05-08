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Экономика

Медведев увидел «призрак коммунизма» в идее делиться газом внутри ЕС

Ведомости

«Призрак коммунизма» проник в Европу, написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Такими словами он оценил предложение Еврокомиссии обязать страны Евросоюза делиться газом друг с другом в случае прекращения поставок топлива из России.

«Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», — написал Медведев. 

Зампред Совбеза назвал европейцев «достойными наследниками двух Карлов – Маркса и Каутского». «Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко», — заявил Медведев.

Ранее по теме: Медведев заявил, что Европа без российского газа «не протянет и недели»

ЕК подготовила план энергосбережения, который будет действовать в случае резкого прекращения поставок российского газа, писала испанская газета El Pais. Согласно документу, страны с альтернативными источниками поставок должны будут делиться газом с другими государствами. 

«Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения», — говорится в статье. 

Ранее Медведев назвал «мужественным для безгласной Европы шагом» отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать эмбарго на российские энергоносители. По его словам, «наиболее разумным» лидерам стран ЕС надоело «тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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