Медведев заявил, что Европа без российского газа «не протянет и недели»

Новая схема оплаты газа для недружественных государств, поддержавших санкции против России (к ним присоединились страны ЕС, Великобритания, США, Канада и некоторые другие), была утверждена указом президента России Владимира Путина от 31 марта 2022 г. Согласно документу, для оплаты в рублях иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К». Схема оплаты газа следующая: иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным, следует из документа.