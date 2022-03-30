Медведев назвал санкции ЕС «лучшим способом» оставить Европу без газа
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал санкции ЕС в отношении России «лучшим способом» оставить Европу без газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить «Северный поток-2», заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии», — заявил Медведев. Он назвал такие решения ЕС «мудрыми».
Ранее ЕС ввел подобные ограничения в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под санкции также попали российские компании из других отраслей, бизнесмены и руководство страны.
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин пояснил, что решение было принято из-за заморозки валютных резервов ЦБ на Западе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. Также он отметил, что переход на расчеты за газ в рублях — это процесс, «растянутый во времени».
30 марта замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия приняли решение перевести оплату экспорта газа недружественным странам в рубли для защиты собственных интересов. «Я имею в виду, говоря о контрактах… мы не меняем контракты, мы защищаем наши интересы от цунами, волны совершенно безответственных санкций, которые просто потрясли основы международной торговли и международной финансовой системы», — сказал Рябков в интервью RT. Он добавил, что западные страны во главе с США ведут гибридную войну с Россией. Страна сталкивается с экстраординарными вызовами и должна находить на них экстраординарные ответы.