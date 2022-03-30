Медведев назвал санкции ЕС «лучшим способом» оставить Европу без газа

30 марта замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия приняли решение перевести оплату экспорта газа недружественным странам в рубли для защиты собственных интересов. «Я имею в виду, говоря о контрактах… мы не меняем контракты, мы защищаем наши интересы от цунами, волны совершенно безответственных санкций, которые просто потрясли основы международной торговли и международной финансовой системы», — сказал Рябков в интервью RT. Он добавил, что западные страны во главе с США ведут гибридную войну с Россией. Страна сталкивается с экстраординарными вызовами и должна находить на них экстраординарные ответы.