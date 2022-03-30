Bloomberg сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии
В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, обыски могут быть связаны с расследованием антимонопольного регулятора Евросоюза в отношении поставок газа. В частности, антимонопольный регулятор проводит проверку возможной причастности «Газпрома» к росту цен на газ в Европе до рекордных значений.
Как сообщает агентство, обыски прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas. На них приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке, пишет Bloomberg.
По данным агентства Reuters, глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер в январе обратилась к газовым компаниям, включая «Газпром», с вопросом о дефиците поставок. Власти ЕС полагают, что «Газпром» намеренно не наращивал поставки газа для того, чтобы не снижать цены на территории Евросоюза.
Компаниям, уличенным в нарушении антимонопольных правил ЕС, грозит штраф в размере до 10% от их мирового оборота, подчеркивает Reuters.
Президент России Владимир Путин ранее сказал, что ЕС сам создал себе проблемы с ценами на газ. При этом вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности страны наращивать добычу и поставки газа в Европу. Однако для этого «Газпрому» необходимо заключить с партнерами долгосрочные контракты, так как компании потребуется большой объем инвестиций, отмечал он.
После введения жестких антироссийских санкций западными странами Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту.