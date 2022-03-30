Путин обсудил с премьером Италии вопрос оплаты поставок российского газа рублями
Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Италии Марио Драги о ходе российско-украинских переговоров и пояснил решение перевести оплату поставок газа в рубли, говорится на сайте Кремля.
«По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле. Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию», — говорится в сообщении.
Те же вопросы Путин ранее сегодня обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем, которому он сказал, что решение об оплате поставок газа в рублях связано с заморозкой резервов Банка России на территории Евросоюза.
Ранее Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России.
Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки. Однако 30 марта Песков уточнил, что переход на оплату поставок газа в рубли является «растянутым во времени процессом».