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Политика

Путин объяснил Шольцу причины перевода оплаты поставок газа в рубли

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля. 

В ходе разговора российский президент пояснил, что решение о переводе оплаты за газ, поставляемый в том числе в ФРГ, на рубли связано с заморозкой валютных резервов Банка России странами Евросоюза.

«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», — говорится в сообщении Кремля.

Там отметили, что «принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа».

«Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», — подчеркнули в Кремле.

Помимо этого Путин и Шольц в ходе телефонного разговора обсудили прошедшие накануне переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. В ходе разговора были также рассмотрены вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя.

США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов.

Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. 

Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки. Однако 30 марта Песков уточнил, что переход на оплату поставок газа в рубли является «растянутым во времени процессом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных