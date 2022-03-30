Путин объяснил Шольцу причины перевода оплаты поставок газа в рубли
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора российский президент пояснил, что решение о переводе оплаты за газ, поставляемый в том числе в ФРГ, на рубли связано с заморозкой валютных резервов Банка России странами Евросоюза.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», — говорится в сообщении Кремля.
Там отметили, что «принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа».
«Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», — подчеркнули в Кремле.
Помимо этого Путин и Шольц в ходе телефонного разговора обсудили прошедшие накануне переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. В ходе разговора были также рассмотрены вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя.
США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов.
Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России.
Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки. Однако 30 марта Песков уточнил, что переход на оплату поставок газа в рубли является «растянутым во времени процессом».