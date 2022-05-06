Медведев оценил отказ Орбана поддержать эмбарго на энергоносители из России

Накануне издание Financial Times опубликовало письмо Орбана к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он критикует предложение ЕК по отказу от энергоносителей из России. По его словам, предлагаемые санкции потребуют от Венгрии проведения серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей. При этом уже принятые санкции, по его словам, «отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо», в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту «только на бумаге».