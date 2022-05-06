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Медведев оценил отказ Орбана поддержать эмбарго на энергоносители из России

Ведомости

Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать эмбарго на российские энергоносители — это «мужественный для безгласной Европы шаг», написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. 

«Премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители из России и безумные санкции против религиозных деятелей», — написал Медведев. 

По его словам, «наиболее разумным» лидерам стран ЕС надоело «тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух». 

Накануне издание Financial Times опубликовало письмо Орбана к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он критикует предложение ЕК по отказу от энергоносителей из России. По его словам, предлагаемые санкции потребуют от Венгрии проведения серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей. При этом уже принятые санкции, по его словам, «отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо», в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту «только на бумаге». 

2 мая венгерский телеканал «Новости-ТВ» сообщил о включении Орбана в список противников киевского режима, который составляет украинский сайт «Миротворец». Телеканал предположил, что Орбан попал в список «из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину» и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных