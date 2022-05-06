Медведев оценил отказ Орбана поддержать эмбарго на энергоносители из России
Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать эмбарго на российские энергоносители — это «мужественный для безгласной Европы шаг», написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители из России и безумные санкции против религиозных деятелей», — написал Медведев.
По его словам, «наиболее разумным» лидерам стран ЕС надоело «тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведет на убой американский пастух».
Накануне издание Financial Times опубликовало письмо Орбана к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он критикует предложение ЕК по отказу от энергоносителей из России. По его словам, предлагаемые санкции потребуют от Венгрии проведения серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей. При этом уже принятые санкции, по его словам, «отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо», в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту «только на бумаге».
2 мая венгерский телеканал «Новости-ТВ» сообщил о включении Орбана в список противников киевского режима, который составляет украинский сайт «Миротворец». Телеканал предположил, что Орбан попал в список «из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину» и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии.