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Экономика

Стоимость алюминия опустилась ниже $2800 за тонну впервые с начала января

Ведомости

Алюминий в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) подешевел до $2832 за тонну по состоянию на 13:05 мск, ранее в понедельник его стоимость опускалась ниже $2800 за тонну, чего не было с начала января.

По данным торговой площадки на 10.45 мск, цена металла опустилась до $2792,5 за тонну. Показатель упал ниже $2800 за тонну впервые с 4 января 2022 г.

В начале марта стоимость алюминия достигла отметки в $4074 за тонну, обновив исторический рекорд. До этого металл подорожал до рекордных значений 24 февраля на фоне начала военной операции России против Украины. Стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий к 13:44 мск росла на 4,22% и достигала $3433 за тонну, свидетельствовали данные LME. Предыдущий рекорд — $3375 за тонну — был установлен в июле 2008 г.

Ранее LME решила ввести запрет на размещение ряда металлов из России на своих складах. Запрет вводится в том числе в отношении меди «Норникеля» и «Уралэлектромеди», алюминия «Русала», произведенного на предприятиях в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминиевые сплавы («СЕАЛ и К», «Пермцветмет» и Братский алюминиевый завод «Русала») и свинец, произведенный на заводе «Фрегат».

Решение распространяется на металлы, экспортированные Россией начиная с 25 марта. Запрет принят в связи с тем, что Великобритания с 25 апреля обложила дополнительным 35%-ным тарифом ряд товаров, импортируемых из России и Белоруссии. Эта мера коснулась железа, стали, свинца, железной руды, меди, алюминия и серебра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных