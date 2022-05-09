Стоимость алюминия опустилась ниже $2800 за тонну впервые с начала января

Ранее LME решила ввести запрет на размещение ряда металлов из России на своих складах. Запрет вводится в том числе в отношении меди «Норникеля» и «Уралэлектромеди», алюминия «Русала», произведенного на предприятиях в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминиевые сплавы («СЕАЛ и К», «Пермцветмет» и Братский алюминиевый завод «Русала») и свинец, произведенный на заводе «Фрегат».