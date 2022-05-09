Стоимость алюминия опустилась ниже $2800 за тонну впервые с начала января
Алюминий в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) подешевел до $2832 за тонну по состоянию на 13:05 мск, ранее в понедельник его стоимость опускалась ниже $2800 за тонну, чего не было с начала января.
По данным торговой площадки на 10.45 мск, цена металла опустилась до $2792,5 за тонну. Показатель упал ниже $2800 за тонну впервые с 4 января 2022 г.
В начале марта стоимость алюминия достигла отметки в $4074 за тонну, обновив исторический рекорд. До этого металл подорожал до рекордных значений 24 февраля на фоне начала военной операции России против Украины. Стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий к 13:44 мск росла на 4,22% и достигала $3433 за тонну, свидетельствовали данные LME. Предыдущий рекорд — $3375 за тонну — был установлен в июле 2008 г.
Ранее LME решила ввести запрет на размещение ряда металлов из России на своих складах. Запрет вводится в том числе в отношении меди «Норникеля» и «Уралэлектромеди», алюминия «Русала», произведенного на предприятиях в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминиевые сплавы («СЕАЛ и К», «Пермцветмет» и Братский алюминиевый завод «Русала») и свинец, произведенный на заводе «Фрегат».
Решение распространяется на металлы, экспортированные Россией начиная с 25 марта. Запрет принят в связи с тем, что Великобритания с 25 апреля обложила дополнительным 35%-ным тарифом ряд товаров, импортируемых из России и Белоруссии. Эта мера коснулась железа, стали, свинца, железной руды, меди, алюминия и серебра.