Цена алюминия обновила исторический максимум на фоне боевых действий на Украине

Цена алюминия растет с апреля 2020 г. Резкий скачок цен произошел в сентябре 2021 г. после переворота в Гвинее, на которую приходится 20% мировой добычи бокситов. На подорожание металла влияло и общее повышение цен на энергоносители. В середине октября стоимость тонны алюминия преодолела отметку в $3200, затем начала падать, но в конце декабря рост возобновился. В начале февраля 2022 г. цена 1 т вновь превысила $3200, а с начала года выросла уже на 18%.