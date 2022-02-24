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Экономика

Цена алюминия обновила исторический максимум на фоне боевых действий на Украине

Ведомости

Алюминий подорожал до нового исторического рекорда 24 февраля на фоне начала военной операции России против Украины, свидетельствуют данные лондонской биржи LME.

Стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий к 13:44 мск росла на 4,22% и достигала $3433 за тонну. Предыдущий рекорд — $3375 за тонну — был установлен в июле 2008 г. Акции «Русала», одного из крупнейших в мире производителей алюминия, теряют в цене почти 20% и торгуются на отметке 60,63 руб. за бумагу.

Цена алюминия растет с апреля 2020 г. Резкий скачок цен произошел в сентябре 2021 г. после переворота в Гвинее, на которую приходится 20% мировой добычи бокситов. На подорожание металла влияло и общее повышение цен на энергоносители. В середине октября стоимость тонны алюминия преодолела отметку в $3200, затем начала падать, но в конце декабря рост возобновился. В начале февраля 2022 г. цена 1 т вновь превысила $3200, а с начала года выросла уже на 18%.

Новый рекорд цены алюминия установлен на фоне начала «специальной военной операции» России в отношении Украины, заявленная цель которой — защита жителей Донбасса от «геноцида», якобы организованного Киевом. Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В ведомстве заявили о подавлении средств ПВО Украины и уничтожении инфраструктуры авиабаз. Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что в ходе обороны на юго-востоке страны сбиты пять российских военных самолетов и вертолет, четыре танка и убиты 50 российских военнослужащих. В Минобороны России информацию о потерях пока не подтверждают.

Ранее по теме: Мировые цены на алюминий и никель бьют рекорды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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