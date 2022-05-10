Мантуров заявил, что бренды не просили исключить их из списка параллельного импорта

«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — отметил Мантуров, говоря о брендах, попавших в перечень. Министр пояснил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции. «Мы готовы оперативно реагировать», — добавил он.