Мантуров заявил, что бренды не просили исключить их из списка параллельного импорта
Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из списка, передает «РИА Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — отметил Мантуров, говоря о брендах, попавших в перечень. Министр пояснил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции. «Мы готовы оперативно реагировать», — добавил он.
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы.
Минпромторг 6 мая утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.
30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.