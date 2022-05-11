Инфляция в США замедлилась впервые с августа 2021 года
Годовая инфляция в США по итогам апреля впервые с августа замедлилась — апрельский индекс потребительских цен (CPI) составил 8,3% по сравнению с рекордными с 1981 г. мартовскими 8,5%, следует из отчета Бюро статистики американского министерства труда.
Главным фактором замедления роста CPI за апрель стало снижение цен на энергоносители на 2,7%, последовавшее за скачком на 11% в марте после начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций в энергетическом секторе. Индекс моторного топлива снизился на 5,8%, бензина – на 6,1%.
Базовый индекс потребительских цен замедлился в апреле лишь незначительно по сравнению с мартом: он вырос на 6,2% в прошлом месяце в годовом выражении после увеличения на 6,5% в марте. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3%.
Цены на жилье увеличились на 0,5% в месячном исчислении в апреле, показав рост третий месяц подряд. Цены на новые автомобили поднялись на 1,1%, что стало самым быстрым месячным ростом с декабря. Выросли тарифы на авиабилеты, которые подскочили на 18,6% после роста в марте на 10,7%.
На фоне публикации данных по инфляции упал ряд ключевых биржевых индексов. Так, по состоянию на 16:24 мск, фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,68% до 3969 пунктов; фьючерс на индекс Dow Jones снижается 0,43% до 31 948 пунктов; фьючерс на индекс NASDAQ 100 снижается на 1,24% до 12 195 пунктов.
В марте в США был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон (3,785 л). Это произошло на фоне роста цен на энергоресурсы в связи с санкциями против России из-за проводимой ею военной операции на Украине.