Газета
Экономика

Инфляция в США замедлилась впервые с августа 2021 года

Ведомости

Годовая инфляция в США по итогам апреля впервые с августа замедлилась — апрельский индекс потребительских цен (CPI) составил 8,3% по сравнению с рекордными с 1981 г. мартовскими 8,5%, следует из отчета Бюро статистики американского министерства труда.

Главным фактором замедления роста CPI за апрель стало снижение цен на энергоносители на 2,7%, последовавшее за скачком на 11% в марте после начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций в энергетическом секторе. Индекс моторного топлива снизился на 5,8%, бензина – на 6,1%.

Базовый индекс потребительских цен замедлился в апреле лишь незначительно по сравнению с мартом: он вырос на 6,2% в прошлом месяце в годовом выражении после увеличения на 6,5% в марте. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3%.

Цены на жилье увеличились на 0,5% в месячном исчислении в апреле, показав рост третий месяц подряд. Цены на новые автомобили поднялись на 1,1%, что стало самым быстрым месячным ростом с декабря. Выросли тарифы на авиабилеты, которые подскочили на 18,6% после роста в марте на 10,7%.

На фоне публикации данных по инфляции упал ряд ключевых биржевых индексов. Так, по состоянию на 16:24 мск, фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,68% до 3969 пунктов; фьючерс на индекс Dow Jones снижается 0,43% до 31 948 пунктов; фьючерс на индекс NASDAQ 100 снижается на 1,24% до 12 195 пунктов.

В марте в США был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон (3,785 л). Это произошло на фоне роста цен на энергоресурсы в связи с санкциями против России из-за проводимой ею военной операции на Украине.

Ранее по теме: Байден призвал жителей США перейти на энергосберегающие технологии ради экономии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных