Инфляция в США замедлилась впервые с августа 2021 года

Цены на жилье увеличились на 0,5% в месячном исчислении в апреле, показав рост третий месяц подряд. Цены на новые автомобили поднялись на 1,1%, что стало самым быстрым месячным ростом с декабря. Выросли тарифы на авиабилеты, которые подскочили на 18,6% после роста в марте на 10,7%.