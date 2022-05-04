Байден призвал жителей США перейти на энергосберегающие технологии ради экономии
Американцы смогут сэкономить до $500 в год, если перейдут на использование энергосберегающих технологий, благодаря налоговым льготам на покупку водородных и электрических автомобилей, а также отсутствию необходимости покупать бензин. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Предлагаются налоговые льготы для людей, которые покупают солнечные батареи, тепловые насосы и энергосберегающие окна и двери, что позволит сэкономить в среднем $500 в год», — сказал Байден. В частности, использование водородных и электрических машин, обладатели которых будут пользоваться льготами даже если эти транспортные средства подержанные, позволит американцам экономить около $80 в месяц.
Ранее, в марте, в США был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $ 4,17 за галлон (3,785 литра). Это произошло на фоне роста цен на энергоресурсы в связи с санкциями против России из-за проводимой ею военной операции на Украине.
В феврале в США был зафиксирован рекордный с января 1982 г. уровень январской инфляции — 7,9%. В марте она ускорилась до 8,5% на фоне высоких цен на энергоносители в связи с событиями на Украине и антироссийскими санкциями в энергетической сфере.