Байден призвал жителей США перейти на энергосберегающие технологии ради экономии

«Предлагаются налоговые льготы для людей, которые покупают солнечные батареи, тепловые насосы и энергосберегающие окна и двери, что позволит сэкономить в среднем $500 в год», — сказал Байден. В частности, использование водородных и электрических машин, обладатели которых будут пользоваться льготами даже если эти транспортные средства подержанные, позволит американцам экономить около $80 в месяц.