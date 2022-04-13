Газета
Экономика

Байден объяснил рост инфляции в США спецоперацией России на Украине

Ведомости

Рост инфляции в США в марте был на 70% спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине, заявил президент Джо Байден во время выступления в штате Айова, которое было посвящено мерам администрации по борьбе с ростом цен в стране. 

«Военная операция российских войск привела к росту цен на газ и продовольствие во всем мире. Два крупнейших производителя зерна в мире — Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все цены выросли», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома. Он также обратил внимание на данные об инфляции. По мнению президента, 70% роста цен в марте пришлось на вызванное президентом России Владимиром Путиным повышение цен на бензин.

Байден призвал Конгресс «в срочном порядке» решить проблему высокой инфляции в стране. «Я призвал Конгресс немедленно принять меры по снижению расходов семей на коммунальные услуги, счета за отпускаемые по рецепту лекарства и многое другое, одновременно снижая дефицит, чтобы снизить инфляционное давление», — добавил американский президент.

Издание The Wall Street Journal в свою очередь утверждает, что​​​ потребительские цены в США стали расти задолго до начала российской спецоперации на Украине. Базовая инфляция без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители выросла на 6,5% за последние 12 месяцев, а цены на услуги подскочили за год на 4,7%, отметили в издании. Таким образом, «тенденция к существенному росту инфляции началась год назад, когда пост президента занял Джо Байден». По версии авторов материала, это стало результатом «комбинации чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики», проводимой администрацией демократа.

По данным Минфина США, темпы роста потребительских цен в США в марте 2022 г. ускорились до 8,5% в годовом выражении и достигли максимума с декабря 1981 г. По сравнению с февралем текущего года этот показатель вырос на 1,2% против прироста на 0,8% месяцем ранее.

Главным фактором, повлиявшим на ускорение инфляции в марте, стал рост цен на бензин, жилье и продовольственные товары. Бензин в прошлом месяце подорожал в среднем на 18,3%, продукты — на 1%. Без учета энергии и продуктов питания цены увеличились на 6,5%, это самый значительный прирост за 12 месяцев с августа 1982 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных