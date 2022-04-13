Байден объяснил рост инфляции в США спецоперацией России на Украине

Издание The Wall Street Journal в свою очередь утверждает, что​​​ потребительские цены в США стали расти задолго до начала российской спецоперации на Украине. Базовая инфляция без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители выросла на 6,5% за последние 12 месяцев, а цены на услуги подскочили за год на 4,7%, отметили в издании. Таким образом, «тенденция к существенному росту инфляции началась год назад, когда пост президента занял Джо Байден». По версии авторов материала, это стало результатом «комбинации чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики», проводимой администрацией демократа.