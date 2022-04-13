Байден объяснил рост инфляции в США спецоперацией России на Украине
Рост инфляции в США в марте был на 70% спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине, заявил президент Джо Байден во время выступления в штате Айова, которое было посвящено мерам администрации по борьбе с ростом цен в стране.
«Военная операция российских войск привела к росту цен на газ и продовольствие во всем мире. Два крупнейших производителя зерна в мире — Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все цены выросли», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома. Он также обратил внимание на данные об инфляции. По мнению президента, 70% роста цен в марте пришлось на вызванное президентом России Владимиром Путиным повышение цен на бензин.
Байден призвал Конгресс «в срочном порядке» решить проблему высокой инфляции в стране. «Я призвал Конгресс немедленно принять меры по снижению расходов семей на коммунальные услуги, счета за отпускаемые по рецепту лекарства и многое другое, одновременно снижая дефицит, чтобы снизить инфляционное давление», — добавил американский президент.
Издание The Wall Street Journal в свою очередь утверждает, что потребительские цены в США стали расти задолго до начала российской спецоперации на Украине. Базовая инфляция без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители выросла на 6,5% за последние 12 месяцев, а цены на услуги подскочили за год на 4,7%, отметили в издании. Таким образом, «тенденция к существенному росту инфляции началась год назад, когда пост президента занял Джо Байден». По версии авторов материала, это стало результатом «комбинации чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики», проводимой администрацией демократа.
По данным Минфина США, темпы роста потребительских цен в США в марте 2022 г. ускорились до 8,5% в годовом выражении и достигли максимума с декабря 1981 г. По сравнению с февралем текущего года этот показатель вырос на 1,2% против прироста на 0,8% месяцем ранее.
Главным фактором, повлиявшим на ускорение инфляции в марте, стал рост цен на бензин, жилье и продовольственные товары. Бензин в прошлом месяце подорожал в среднем на 18,3%, продукты — на 1%. Без учета энергии и продуктов питания цены увеличились на 6,5%, это самый значительный прирост за 12 месяцев с августа 1982 г.