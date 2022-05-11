ЦБ спрогнозировал инфляцию в России по итогам 2022 года в 18-23%

В 2023 г., по прогнозам регулятора, она замедлится до 5-7%, а в 2024 г. стабилизуется на отметке в 4%. «Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса», — объяснили в ЦБ, отметив, что «именно это создает основное инфляционное давление».



«Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза», — добавили в регуляторе.