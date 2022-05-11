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Экономика

ЦБ спрогнозировал инфляцию в России по итогам 2022 года в 18-23%

Ведомости

Годовая инфляция в России в конце 2022 г. составит 18-23% на фоне «сложных» внешних условий, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике.

В 2023 г., по прогнозам регулятора, она замедлится до 5-7%, а в 2024 г. стабилизуется на отметке в 4%. «Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса», — объяснили в ЦБ, отметив, что «именно это создает основное инфляционное давление».

«Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза», — добавили в регуляторе.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало инфляцию по итогам этого года выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 г.

Годовая инфляция в России с 23 по 29 апреля ускорилась до 17,73% по сравнению с 17,7% неделей ранее, говорится в опубликованном 6 мая обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Ранее по теме: Минфин опроверг публикацию Bloomberg о возможном падении ВВП на 12%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных