ЦБ спрогнозировал инфляцию в России по итогам 2022 года в 18-23%
Годовая инфляция в России в конце 2022 г. составит 18-23% на фоне «сложных» внешних условий, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике.
В 2023 г., по прогнозам регулятора, она замедлится до 5-7%, а в 2024 г. стабилизуется на отметке в 4%. «Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса», — объяснили в ЦБ, отметив, что «именно это создает основное инфляционное давление».
«Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза», — добавили в регуляторе.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало инфляцию по итогам этого года выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 г.
Годовая инфляция в России с 23 по 29 апреля ускорилась до 17,73% по сравнению с 17,7% неделей ранее, говорится в опубликованном 6 мая обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».