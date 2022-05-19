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Экономика

Песков не согласился с заявлением о провале импортозамещения

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением сенатора Андрея Клишаса о том, что программа импортозамещения в России была провалена. 

«Поэтому конечно говорить, что все это провалено — вряд ли с этим можно согласиться. То что есть невыполненные пункты плана — да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия наоборот агрессивные. И несмотря на это все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя. Хотя и конечно нельзя почивать, что называется на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем», — заявил Песков.

Он рассказал, что правительство и президент России Владимир Путин предметно занимаются вопросами импортозамещения. Песков напомнил, что накануне Путин провел встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, который рассказал о работе корпорации, ведущей крупные проекты по импортозамещению.

На вопрос, нужно ли перезапустить программу, Песков ответил: «В целом вы же слышите заявления. В целом есть понимание и в госкорпорациях, и в правительстве. В нынешних условиях принципы, режимы и  методология работы должны быть абсолютно другими. Лишь это позволит нам справиться с теми задачами, которые перед нами стоят в связи с известной ситуацией».

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что программа импортозамещения в значительной части была провалена. У некоторых руководителей есть желание не добиваться экономической независимости России, а «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу", поменяв логистику закупок и "инвесторов". Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас согласился с таким мнением. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных