Песков не согласился с заявлением о провале импортозамещения

«Поэтому конечно говорить, что все это провалено — вряд ли с этим можно согласиться. То что есть невыполненные пункты плана — да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия наоборот агрессивные. И несмотря на это все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя. Хотя и конечно нельзя почивать, что называется на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем», — заявил Песков.