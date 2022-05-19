Песков не согласился с заявлением о провале импортозамещения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением сенатора Андрея Клишаса о том, что программа импортозамещения в России была провалена.
«Поэтому конечно говорить, что все это провалено — вряд ли с этим можно согласиться. То что есть невыполненные пункты плана — да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия наоборот агрессивные. И несмотря на это все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя. Хотя и конечно нельзя почивать, что называется на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем», — заявил Песков.
Он рассказал, что правительство и президент России Владимир Путин предметно занимаются вопросами импортозамещения. Песков напомнил, что накануне Путин провел встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, который рассказал о работе корпорации, ведущей крупные проекты по импортозамещению.
На вопрос, нужно ли перезапустить программу, Песков ответил: «В целом вы же слышите заявления. В целом есть понимание и в госкорпорациях, и в правительстве. В нынешних условиях принципы, режимы и методология работы должны быть абсолютно другими. Лишь это позволит нам справиться с теми задачами, которые перед нами стоят в связи с известной ситуацией».
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что программа импортозамещения в значительной части была провалена. У некоторых руководителей есть желание не добиваться экономической независимости России, а «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу", поменяв логистику закупок и "инвесторов". Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас согласился с таким мнением.