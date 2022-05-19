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Экономика

Клишас заявил о провале программы импортозамещения

Ведомости

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас согласился со словами члена Совета по правам человека при президенте РФ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова о том, что программа импортозамещения в России была провалена.

«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — заявил Клишас.

Ранее Кабанов рассказал, что программа импортозамещения в значительной части была провалена. У некоторых руководителей есть желание не добиваться экономической независимости России, а «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу", поменяв логистику закупок и "инвесторов".

По мнению Кабанова, нужно провести ревизию крупных проектов,чтобы отказаться от нецелесообразных, а также «урезать аппетиты» тех, кто запускает неактуальные сейчас проекты (одним из таких названы электромобили). Кабанов предложил пересмотреть программу импортозамещения и наказать ответственных за невыполнение конкретных задач.

На фоне санкций Запада поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Ограничения затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности в связи с происходящим объявили сотни зарубежных компаний. Российские власти обещали поддержать отечественных производителей. В частности, в середине мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах поддержки фармацевтических компаний.

Ранее по теме: Собянин объявил о мерах поддержки фармпроизводителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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