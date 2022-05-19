Клишас заявил о провале программы импортозамещения
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас согласился со словами члена Совета по правам человека при президенте РФ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова о том, что программа импортозамещения в России была провалена.
«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — заявил Клишас.
Ранее Кабанов рассказал, что программа импортозамещения в значительной части была провалена. У некоторых руководителей есть желание не добиваться экономической независимости России, а «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу", поменяв логистику закупок и "инвесторов".
По мнению Кабанова, нужно провести ревизию крупных проектов,чтобы отказаться от нецелесообразных, а также «урезать аппетиты» тех, кто запускает неактуальные сейчас проекты (одним из таких названы электромобили). Кабанов предложил пересмотреть программу импортозамещения и наказать ответственных за невыполнение конкретных задач.
На фоне санкций Запада поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Ограничения затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности в связи с происходящим объявили сотни зарубежных компаний. Российские власти обещали поддержать отечественных производителей. В частности, в середине мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах поддержки фармацевтических компаний.