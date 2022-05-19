Клишас заявил о провале программы импортозамещения

Ранее Кабанов рассказал, что программа импортозамещения в значительной части была провалена. У некоторых руководителей есть желание не добиваться экономической независимости России, а «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу", поменяв логистику закупок и "инвесторов".