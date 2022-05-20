Мишустин назвал дедолларизацию приоритетом российской экономики

После заморозки западными странами около половины резервов ЦБ президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ для недружественных стран в рубли. С 1 апреля импортеры российского газа должны открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить на них деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому». По словам вице-премьера Александра Новака, около половины из 54 партнеров «Газпрома» уже открыли такие счета. Из-за отказа оплачивать газ в рублях компания прекратила прямые поставки в Польшу и Болгарию, а с 21 мая к ним добавится Финляндия.