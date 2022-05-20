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Экономика

Мишустин назвал дедолларизацию приоритетом российской экономики

Ведомости

Дедолларизация российской экономики, укрепление экономического и технологического суверенитета страны находятся в центре внимания властей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран - участниц СНГ.

«Принимаемые нами решения помогают отраслям быстрее адаптироваться к новым условиям, перестроить логистические цепочки. Будем и в дальнейшем оперативно реагировать на изменения ситуации, усиливать наши объективные конкурентные преимущества. В центре внимания остается работа по дедолларизации, укреплению экономического и технологического суверенитета», — отметил Мишустин.

Он предложил объединить усилия в рамках СНГ и активнее использовать Договор о зоне свободной торговли, взаимодействовать в области транспортно-логистической инфраструктуры и расширить использование национальных валют во взаиморасчетах. По мнению Мишустина, последнее особенно актуально, потому что доллар и евро все чаще используют «в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа».

В январе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия стремится снизить свою зависимость от доллара: страна стимулирует переход на расчеты в нацвалютах и резко сокращает валютные резервы в долларах. В июне прошлого года Минфин России сообщил, что полностью исключил доллар из структуры Фонда национального благосостояния — его заменили юань, евро и золото.

После заморозки западными странами около половины резервов ЦБ президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ для недружественных стран в рубли. С 1 апреля импортеры российского газа должны открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить на них деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому». По словам вице-премьера Александра Новака, около половины из 54 партнеров «Газпрома» уже открыли такие счета. Из-за отказа оплачивать газ в рублях компания прекратила прямые поставки в Польшу и Болгарию, а с 21 мая к ним добавится Финляндия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных