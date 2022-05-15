Власти разрешили экспортерам не продавать выручку на сумму их платежей по импорту

Практически у всех крупных экспортеров есть платежи по импорту, их сумма тем выше, чем активнее стадия инвестиционного цикла у компании, отметила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Тем не менее, говорит она, случаев, когда объем ввоза по группе в целом близок к 80% экспортной выручки, на рынке нет – это возможно в рамках одного крупного проекта, но по всей компании проводить столь масштабные инвестиции слишком рискованно.