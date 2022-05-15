Власти разрешили экспортерам не продавать выручку на сумму их платежей по импорту

Власти разрешили экспортерам не продавать выручку на сумму их платежей по импортуЭксперты считают, что это позволит компаниям избежать излишних расходов на конвертацию валюты
Власти разрешили экспортерам не продавать валютную выручку при условии, что у них есть импортные контракты. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями («Ведомости» ознакомились с ним). Согласно документу, механизм действия такого послабления следующий.
Импортный и экспортный контракты должны стоять на учете в одном уполномоченном банке. Иностранная валюта по импортному контракту в пользу нерезидента будет списываться с транзитного валютного счета экспортера, на который были зачислены средства, полученные им от продажи товаров за рубеж. Разрешение действует до 1 сентября, уточняется в документе. Представитель Минфина уточнил «Ведомостям», что решение подкомиссии начало действовать с 5 мая.
Практически у всех крупных экспортеров есть платежи по импорту, их сумма тем выше, чем активнее стадия инвестиционного цикла у компании, отметила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Тем не менее, говорит она, случаев, когда объем ввоза по группе в целом близок к 80% экспортной выручки, на рынке нет – это возможно в рамках одного крупного проекта, но по всей компании проводить столь масштабные инвестиции слишком рискованно.