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Власти разрешили экспортерам не продавать выручку на сумму их платежей по импорту

Эксперты считают, что это позволит компаниям избежать излишних расходов на конвертацию валюты
Любовь Романова
Максим Стулов / Ведомости

Власти разрешили экспортерам не продавать валютную выручку при условии, что у них есть импортные контракты. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями («Ведомости» ознакомились с ним). Согласно документу, механизм действия такого послабления следующий.

Импортный и экспортный контракты должны стоять на учете в одном уполномоченном банке. Иностранная валюта по импортному контракту в пользу нерезидента будет списываться с транзитного валютного счета экспортера, на который были зачислены средства, полученные им от продажи товаров за рубеж. Разрешение действует до 1 сентября, уточняется в документе. Представитель Минфина уточнил «Ведомостям», что решение подкомиссии начало действовать с 5 мая.

Практически у всех крупных экспортеров есть платежи по импорту, их сумма тем выше, чем активнее стадия инвестиционного цикла у компании, отметила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Тем не менее, говорит она, случаев, когда объем ввоза по группе в целом близок к 80% экспортной выручки, на рынке нет – это возможно в рамках одного крупного проекта, но по всей компании проводить столь масштабные инвестиции слишком рискованно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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