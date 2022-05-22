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Экономика

Литва с воскресенья прекратила импорт российской электроэнергии

Ведомости

Литва с 22 мая прекратила импорт электроэнергии из России, пишет ТАСС со ссылкой на минэнерго страны. Ранее европейская биржа Nord Pool приняла решение прекратить торговлю российской электроэнергией с компанией «Интер РАО». Тогда сообщалось, что Литва с воскресенья полностью прекратит импорт российских нефти, электроэнергии и природного газа. 

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva. — Прим. ТАСС), прекращается», — сообщили в минэнерго Литвы.

По данным агентства, Литва будет производить электроэнергию внутри страны и получать ее через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В прошлом году республика импортировала из России 17% электроэнергии. 9 марта президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что в сфере энергетики страны зависит от России только по электроэнергии. 

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В пятницу минэнерго Литвы сообщило, что страна с воскресенья полностью прекратит импорт российских энергоносителей, то есть нефти, электроэнергии или природного газа.

«Это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но и выражение нашей солидарности с Украиной. Мы должны прекратить финансирование российской военной машины», — приводятся на сайте слова министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса.

По его словам, Литва способна достичь полной энергетической независимости за счет местного производства зеленой энергии.

Литва также с апреля не импортирует природный газ из России. Природный газ в республику поступает через терминал в Клайпедском порту, который заработал в декабре 2014 г. Терминал, строительство которого обошлось в 101 млн евро, называют противовесом российскому «Газпрому».

Ранее электросетевая компания Финляндии Fingrid заявила, что России пришлось приостановить поставки электроэнергии в соседнюю страну из-за санкций Евросоюза, которые затруднили оплату. Поставки электроэнергии из России остановлены на время, пока не будут решены проблемы с получением платежей за проданное электричество, отмечала Fingrid.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных