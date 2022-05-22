Литва с воскресенья прекратила импорт российской электроэнергии
Литва с 22 мая прекратила импорт электроэнергии из России, пишет ТАСС со ссылкой на минэнерго страны. Ранее европейская биржа Nord Pool приняла решение прекратить торговлю российской электроэнергией с компанией «Интер РАО». Тогда сообщалось, что Литва с воскресенья полностью прекратит импорт российских нефти, электроэнергии и природного газа.
«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva. — Прим. ТАСС), прекращается», — сообщили в минэнерго Литвы.
По данным агентства, Литва будет производить электроэнергию внутри страны и получать ее через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В прошлом году республика импортировала из России 17% электроэнергии. 9 марта президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что в сфере энергетики страны зависит от России только по электроэнергии.
В пятницу минэнерго Литвы сообщило, что страна с воскресенья полностью прекратит импорт российских энергоносителей, то есть нефти, электроэнергии или природного газа.
«Это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но и выражение нашей солидарности с Украиной. Мы должны прекратить финансирование российской военной машины», — приводятся на сайте слова министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса.
По его словам, Литва способна достичь полной энергетической независимости за счет местного производства зеленой энергии.
Литва также с апреля не импортирует природный газ из России. Природный газ в республику поступает через терминал в Клайпедском порту, который заработал в декабре 2014 г. Терминал, строительство которого обошлось в 101 млн евро, называют противовесом российскому «Газпрому».
Ранее электросетевая компания Финляндии Fingrid заявила, что России пришлось приостановить поставки электроэнергии в соседнюю страну из-за санкций Евросоюза, которые затруднили оплату. Поставки электроэнергии из России остановлены на время, пока не будут решены проблемы с получением платежей за проданное электричество, отмечала Fingrid.