Литва с воскресенья прекратила импорт российской электроэнергии

По данным агентства, Литва будет производить электроэнергию внутри страны и получать ее через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В прошлом году республика импортировала из России 17% электроэнергии. 9 марта президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что в сфере энергетики страны зависит от России только по электроэнергии.