Nord Pool прекратит торговлю электроэнергией с российской «Интер РАО»

Ранее электросетевая компания Финляндии Fingrid заявила, что России пришлось приостановить поставки электроэнергии в соседнюю страну из-за санкций Евросоюза, которые затруднили оплату. Но поставки электроэнергии из России остановлены на время, пока не будут решены проблемы с получением платежей за проданное электричество, отмечала Fingrid.