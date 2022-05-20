Nord Pool прекратит торговлю электроэнергией с российской «Интер РАО»
Европейская биржа Nord Pool приняла решение прекратить торговлю российской электроэнергией с компанией «Интер РАО» с воскресенья, 22 мая, сообщается на сайте Минэнерго Литвы.
Литва с воскресенья полностью прекратит импорт российских энергоносителей, то есть нефти, электроэнергии или природного газа, говорится в сообщении.
«Это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но и выражение нашей солидарности с Украиной. Мы должны прекратить финансирование российской военной машины», — приводятся на сайте слова министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса.
По его словам, Литва способна достичь полной энергетической независимости за счет местного производства «зеленой» энергии.
Ранее электросетевая компания Финляндии Fingrid заявила, что России пришлось приостановить поставки электроэнергии в соседнюю страну из-за санкций Евросоюза, которые затруднили оплату. Но поставки электроэнергии из России остановлены на время, пока не будут решены проблемы с получением платежей за проданное электричество, отмечала Fingrid.
Интер РАО» является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в РФ. По итогам 2021 г. экспорт электроэнергии из России вырос на 86% и достиг максимального показателя за последние 10 лет – 21,77 млрд кВт ч, сообщала компания в феврале.