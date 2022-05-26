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Борисов спрогнозировал временное снижение объемов экспорта углеводородов

Ведомости

Россия должна будет построить новые логистические цепочки поставки углеводородов; экспорт топлива может снизиться на время, однако у России есть запас прочности, заявил вице-премьер Юрий Борисов на саммите «Промышленная политика в новых реалиях».

«Экспорт углеводородов переживает непростое время. Ведущие западные страны отказываются от наших ресурсов. Нам предстоит большая работа по построению новых логистических цепочек. Будет просадка, но есть запас прочности, и мы выберемся», — заявил Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, мир не может обойтись без энергоресурсов из России, однако их предстоит «правильно довести» до потенциальных новых потребителей. Борисов добавил, что Россия доказала, что является надежным поставщиком углеводородов на мировые рынки.

Вице-премьер также рассказал, что сейчас у России нет зависимости исключительно от сырьевого экспорта, потому что страна диверсифицировала свой экспортный портфель.

«По итогам 2021 года неэнергетический экспорт составил больше 190 млрд руб. — около 40% от совокупного экспорта всех российских товаров. Иными словами, сегодня российский экспортный портфель уже серьезно диверсифицирован и нам уже не грозит "голландская болезнь", когда мы зависим от одного вида экспорта, в частности углеводородов», — отметил Борисов.

Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча нефти в России в этом году может снизиться до 480-500 млн т после 542 млн т в 2021 г. Правительство ожидает постепенного восстановления добычи после ее падения в апреле на 1 млн баррелей в сутки.

Ранее по теме: Минэнерго Украины пригрозило Венгрии проблемами с нефтепроводом «Дружба»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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