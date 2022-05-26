Борисов спрогнозировал временное снижение объемов экспорта углеводородов

Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча нефти в России в этом году может снизиться до 480-500 млн т после 542 млн т в 2021 г. Правительство ожидает постепенного восстановления добычи после ее падения в апреле на 1 млн баррелей в сутки.