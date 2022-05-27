В Ленинградской области создадут особую экономическую зону «Усть-Луга»

Сейчас в Усть-Луге строится завод «Балтийский СПГ» «Газпрома» мощностью 13 млн тонн. Подготовительные работы по его строительству начались в мае прошлого года. В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что в России могут возникнуть проблемы со строительством СПГ-заводов — пятый пакет санкций ЕС запретил поставки в страну оборудования для производства сжиженного природного газа. Ранее сегодня Press TV сообщило, что Иран и Россия введут бартерные соглашения о торговле. Иран сможет импортировать из России сталь и другое сырье в обмен на экспорт газовых турбин и деталей для автомобилей.