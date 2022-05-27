В Ленинградской области создадут особую экономическую зону «Усть-Луга»
Правительство утвердило создание в Ленинградской области особой экономической зоны (ОЭЗ) «Усть-Луга», сообщила пресс-служба кабмина. На территории ОЭЗ планируется построить одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий.
«Речь идет о строительстве в Усть-Луге завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса, где будут делать различные полимеры. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 2,2 трлн руб. Новые производства обеспечат работой 5600 человек, а также позволят значительно увеличить объёмы переработки газа и выпуска полиэтилена в России», — рассказали в правительстве.
В пресс-службе пояснили, что для строительства предприятия выбрали Усть-Лугу, потому что это крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, в который могут заходить крупнотоннажные суда. Также в Ленинградской области развита энергетическая инфраструктура: по территории региона проходят газопроводы Ленинград — Кохтла-Ярве и «Северный поток — 2».
В правительстве отметили, что особые экономические зоны создаются для развития промышленности, высокотехнологичных отраслей, туризма и портовой инфраструктуры. В ОЭЗ есть налаженная инфраструктура и коммуникации, установлены минимальные административные барьеры, а также есть налоговые льготы и таможенные преференции.
Сейчас в Усть-Луге строится завод «Балтийский СПГ» «Газпрома» мощностью 13 млн тонн. Подготовительные работы по его строительству начались в мае прошлого года. В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что в России могут возникнуть проблемы со строительством СПГ-заводов — пятый пакет санкций ЕС запретил поставки в страну оборудования для производства сжиженного природного газа. Ранее сегодня Press TV сообщило, что Иран и Россия введут бартерные соглашения о торговле. Иран сможет импортировать из России сталь и другое сырье в обмен на экспорт газовых турбин и деталей для автомобилей.