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Экономика

В Ленинградской области создадут особую экономическую зону «Усть-Луга»

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Правительство утвердило создание в Ленинградской области особой экономической зоны (ОЭЗ) «Усть-Луга», сообщила пресс-служба кабмина. На территории ОЭЗ планируется построить одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий.

«Речь идет о строительстве в Усть-Луге завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса, где будут делать различные полимеры. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 2,2 трлн руб. Новые производства обеспечат работой 5600 человек, а также позволят значительно увеличить объёмы переработки газа и выпуска полиэтилена в России», — рассказали в правительстве.

В пресс-службе пояснили, что для строительства предприятия выбрали Усть-Лугу, потому что это крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, в который могут заходить крупнотоннажные суда. Также в Ленинградской области развита энергетическая инфраструктура: по территории региона проходят газопроводы Ленинград — Кохтла-Ярве и «Северный поток — 2».

В правительстве отметили, что особые экономические зоны создаются для развития промышленности, высокотехнологичных отраслей, туризма и портовой инфраструктуры. В ОЭЗ есть налаженная инфраструктура и коммуникации, установлены минимальные административные барьеры, а также есть налоговые льготы и таможенные преференции.

Сейчас в Усть-Луге строится завод «Балтийский СПГ» «Газпрома» мощностью 13 млн тонн. Подготовительные работы по его строительству начались в мае прошлого года. В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что в России могут возникнуть проблемы со строительством СПГ-заводов — пятый пакет санкций ЕС запретил поставки в страну оборудования для производства сжиженного природного газа. Ранее сегодня Press TV сообщило, что Иран и Россия введут бартерные соглашения о торговле. Иран сможет импортировать из России сталь и другое сырье в обмен на экспорт газовых турбин и деталей для автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных