«Коммерсантъ» сообщил о возможных проблемах со строительством СПГ-заводов из-за санкций

По словам источников издания, заканчивается строительство первой линии «Арктик СПГ-2». Компания законтрактовала основное оборудование для двух следующих линий, но не все уже поставили. По словам главы TotalEnergies Патрика Пуянне (владеет 10% в проекте), первая платформа «Арктик СПГ-2» готова на 98%, но могут появиться «каверзные моменты», потому что часть оборудования еще не поставили. Вторая очередь готова на 40%, а строительство третьей еще не началось. Подготовительные работы по строительству «Балтийского СПГ» начались в мае прошлого года, поэтому маловероятно, что какое-то оборудование для него уже поставили, отметило издание.