«Коммерсантъ» сообщил о возможных проблемах со строительством СПГ-заводов из-за санкций
Строительство заводов по производству сжиженного природного газа в России находится под вопросом после введения ЕС пятого пакета санкций, в котором запрещаются поставки оборудования для производства СПГ, сообщил «Коммерсантъ». Сейчас в России Новатэк и «Газпром» строят заводы «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ».
Согласно документу ЕС, европейские компании не смогут поставлять в Россию установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе. Под санкции не попали газовые турбины и компрессоры. ЕС обязал компании завершить поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, не позднее 27 мая.
Издание отметило, что в последние годы перечисленное оборудование закупалось в Европе или США. Наиболее критичным кажется запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа — в России такие технологии полностью не локализованы, их закупали у немецкой Linde. СП немецкой компании и «Северстали» производит теплообменники для поставки на «Балтийский СПГ» «Газпрома» в Усть-Луге. В «Северстали» не ответили на вопрос, каков уровень локализации теплообменников. В феврале вице-премьер Юрий Борисов сообщил о начале испытаний СПГ-насоса производства «ОКБМ Африкантов». Минпромторг планировал, что Россия достигнет 100%-ой локализации СПГ-оборудования к 2030 г.
Сейчас в стране строятся два СПГ завода: «Балтийский СПГ» в Усть-Луге на 13 млн т и «Арктик СПГ-2» Новатэка на 20 млн т. В Новатэке и «Газпроме» не ответили на запрос издания, в «Русхимальянсе» (оператор проекта в Усть-Луге) отказались от комментариев.
По словам источников издания, заканчивается строительство первой линии «Арктик СПГ-2». Компания законтрактовала основное оборудование для двух следующих линий, но не все уже поставили. По словам главы TotalEnergies Патрика Пуянне (владеет 10% в проекте), первая платформа «Арктик СПГ-2» готова на 98%, но могут появиться «каверзные моменты», потому что часть оборудования еще не поставили. Вторая очередь готова на 40%, а строительство третьей еще не началось. Подготовительные работы по строительству «Балтийского СПГ» начались в мае прошлого года, поэтому маловероятно, что какое-то оборудование для него уже поставили, отметило издание.
По мнению юристов, запрет на поставку оборудования будет действовать вне зависимости от того, был ли заключен договор и внесена ли предоплата. Юристы не исключили задержек и накладок по контрактам, которые формально можно исполнять.