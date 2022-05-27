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Экономика

Решетников заявил о «кризисе спроса» в России

Ведомости

Российская экономика испытывает кризис спроса, потому что люди и компании тратят недостаточно денег, заявил министр экономического развития Максим Решетников в эфире «России 24». 

«В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике», — рассказал Решетников (цитата по «РИА Новости»). 

По его словам, недельные данные контрольно-кассовой техники последнее время находятся на уровне на 10% ниже эталонной недели, за которую взята неделя с 13 по 19 февраля. Решетников добавил, что кризиса предложений в объеме, которого ожидали власти, в России не произошло. «Проблемы определенные есть, просто это займет время, будем перенастраиваться», — отметил министр.

Решетников рассказал, что компании интенсивно работают над перестройкой своих производственных процессов и смотрят на ситуацию спокойно. «Конечно, ситуация по отраслям разная: одно дело в автомобилестроении, где сложные процессы, они займут время, другое дело — парфюмерно-косметическая промышленность, когда заменяют европейские ингредиенты на азиатские», — уточнил он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила, что Банку России удалось защитить финансовую стабильность российской экономики и не допустить раскручивания инфляционной спирали. Теперь экономика страны входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в ресурсах, добавила глава регулятора.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин утверждал, что в ближайшие полтора-два года россияне будут жить в очень сложной ситуации, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы. По его словам, в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. – более 6%. Кудрин добавил, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.

Ранее по теме: ЦБ снизил ставку на 9 п. п. за неполных два месяца: оживит ли это экономику?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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