Решетников заявил о «кризисе спроса» в России
Российская экономика испытывает кризис спроса, потому что люди и компании тратят недостаточно денег, заявил министр экономического развития Максим Решетников в эфире «России 24».
«В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике», — рассказал Решетников (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, недельные данные контрольно-кассовой техники последнее время находятся на уровне на 10% ниже эталонной недели, за которую взята неделя с 13 по 19 февраля. Решетников добавил, что кризиса предложений в объеме, которого ожидали власти, в России не произошло. «Проблемы определенные есть, просто это займет время, будем перенастраиваться», — отметил министр.
Решетников рассказал, что компании интенсивно работают над перестройкой своих производственных процессов и смотрят на ситуацию спокойно. «Конечно, ситуация по отраслям разная: одно дело в автомобилестроении, где сложные процессы, они займут время, другое дело — парфюмерно-косметическая промышленность, когда заменяют европейские ингредиенты на азиатские», — уточнил он.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила, что Банку России удалось защитить финансовую стабильность российской экономики и не допустить раскручивания инфляционной спирали. Теперь экономика страны входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в ресурсах, добавила глава регулятора.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин утверждал, что в ближайшие полтора-два года россияне будут жить в очень сложной ситуации, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы. По его словам, в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. – более 6%. Кудрин добавил, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.