Решетников заявил о «кризисе спроса» в России

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин утверждал, что в ближайшие полтора-два года россияне будут жить в очень сложной ситуации, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы. По его словам, в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. – более 6%. Кудрин добавил, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.