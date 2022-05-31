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Экономика

Британия может вновь открыть крупнейшее газовое хранилище на фоне энергокризиса

Ведомости

Великобритания планирует возобновить работу своего крупнейшего хранилища природного газа из-за опасений ухудшения ситуации с энергоресурсами в стране в зимний период, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

Собеседники агентства сообщили, что правительство королевства и местный поставщик газа — компания Centrica — изучают возможность хранения топлива в хранилище Rough, при этом рассматривается возможность его переоборудования в будущем для хранения водорода. Крупнейший поставщик энергоносителей Великобритании заявил в 2017 г., что закроет Rough, на долю которого приходится около 70% мощностей по хранению газа в стране. 

Около 6 млн британских домохозяйств могут столкнуться с отключением электроэнергии этой зимой, если Россия сократит поставки газа в ЕС, отмечает агентство. Регулятор энергетического рынка Ofgem ожидает, что около 12 млн домохозяйств останутся без топлива после того, как предельная сумма счетов за электроэнергию в октябре подскочит до рекордных 2800 фунтов стерлингов ($3519). «На данный момент мы бы сказали, что, вероятно, половина наших потребителей будет испытывать трудности с оплатой счетов», — отметил председатель компании Utilita Energy Дерек Ликориш.

Издание The Jerusalem Post ранее сообщило, что Израиль возобновит разведку газовых месторождений в своих водах на фоне ситуации с поставками энергоносителей в Европе. Как подчеркивает издание, страны пытаются избавиться от своей зависимости от российского природного газа в рамках санкций, наложенных на Москву в связи с военной операцией на Украине.

Накануне лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций. В него вошло эмбарго на поставки российской нефти, отключение Сбербанка от международной банковской системы SWIFT, запрет трех российских государственных СМИ и санкции в отношении людей, ответственных за «военные преступления на Украине», рассказал глава Совета ЕС Шарль Мишель. Однако, по словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, эмбарго на поставки российского газа не будет обсуждаться в составе будущего пакета санкций ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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