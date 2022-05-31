Британия может вновь открыть крупнейшее газовое хранилище на фоне энергокризиса

Около 6 млн британских домохозяйств могут столкнуться с отключением электроэнергии этой зимой, если Россия сократит поставки газа в ЕС, отмечает агентство. Регулятор энергетического рынка Ofgem ожидает, что около 12 млн домохозяйств останутся без топлива после того, как предельная сумма счетов за электроэнергию в октябре подскочит до рекордных 2800 фунтов стерлингов ($3519). «На данный момент мы бы сказали, что, вероятно, половина наших потребителей будет испытывать трудности с оплатой счетов», — отметил председатель компании Utilita Energy Дерек Ликориш.