Израиль возобновит разведку природного газа для помощи Европе
Израиль возобновит разведку газовых месторождений в своих водах на фоне ситуации с поставками энергоносителей в Европе, сообщает издание The Jerusalem Post.
Такое решение было принято в связи с растущей потребностью Европы в поставках газа. Как подчеркивает издание, страны пытаются избавиться от своей зависимости от российского природного газа в рамках санкций, наложенных на Москву в связи с военной операцией на Украине.
«Израиль вносит свой вклад и помогает Европе диверсифицировать свои источники энергии. Глобальный энергетический кризис предоставляет Израилю возможность экспортировать природный газ, наряду с искренней и реальной заботой о том, что происходит в Европе», — заявила министр энергетики страны Карин Эльхаррар. По ее словам, Израиль уже начал вести переговоры с международными партнерами, особенно в Европе, США и Египте, чтобы понять их стратегию по преодолению кризиса.
«Мы считаем, что в водах Израиля все еще есть значительное количество природного газа, которое не было обнаружено», — отметила она. Эльхаррар также указала на то, что мир отчаянно нуждается в природном газе и Израиль должен оказать содействие глобальным усилиям.
После начала спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно поднимали вопрос отказа от российских энергоносителей, в том числе от нефти и природного газа. Эмбарго на газ обсуждалось в рамках готовящегося шестого пакета санкций в отношении России, но страны ЕС до сих пор не пришли к консенсусу по этому вопросу.
18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуются 300 млрд евро дополнительных инвестиций.