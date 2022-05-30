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Экономика

Израиль возобновит разведку природного газа для помощи Европе

Ведомости

Израиль возобновит разведку газовых месторождений в своих водах на фоне ситуации с поставками энергоносителей в Европе, сообщает издание The Jerusalem Post.

Такое решение было принято в связи с растущей потребностью Европы в поставках газа. Как подчеркивает издание, страны пытаются избавиться от своей зависимости от российского природного газа в рамках санкций, наложенных на Москву в связи с военной операцией на Украине.

«Израиль вносит свой вклад и помогает Европе диверсифицировать свои источники энергии. Глобальный энергетический кризис предоставляет Израилю возможность экспортировать природный газ, наряду с искренней и реальной заботой о том, что происходит в Европе», — заявила министр энергетики страны Карин Эльхаррар. По ее словам, Израиль уже начал вести переговоры с международными партнерами, особенно в Европе, США и Египте, чтобы понять их стратегию по преодолению кризиса.

«Мы считаем, что в водах Израиля все еще есть значительное количество природного газа, которое не было обнаружено», — отметила она. Эльхаррар также указала на то, что мир отчаянно нуждается в природном газе и Израиль должен оказать содействие глобальным усилиям.

После начала спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно поднимали вопрос отказа от российских энергоносителей, в том числе от нефти и природного газа. Эмбарго на газ обсуждалось в рамках готовящегося шестого пакета санкций в отношении России, но страны ЕС до сих пор не пришли к консенсусу по этому вопросу.

18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуются 300 млрд евро дополнительных инвестиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных