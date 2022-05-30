Израиль возобновит разведку природного газа для помощи Европе

После начала спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно поднимали вопрос отказа от российских энергоносителей, в том числе от нефти и природного газа. Эмбарго на газ обсуждалось в рамках готовящегося шестого пакета санкций в отношении России, но страны ЕС до сих пор не пришли к консенсусу по этому вопросу.